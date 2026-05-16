驚爆欠稅「名下房產突遭查封」女星急出面解釋：還在確認中

金莎朗上月遭南韓稅務單位查出欠稅。（翻攝自TVDaily）

〔記者邱奕欽／台北報導〕48歲南韓女星金莎朗爆出欠稅風波，她名下位於京畿道金浦市的公寓，近日突然遭稅務機關查封，消息也隨之曝光，立刻引發韓網關注。對此，金莎朗方面也緊急出面回應，坦言「仍有需要確認的部分」，目前正在確認中。

韓媒《每日新聞》昨（15日）報導中提到，金莎朗位於京畿道金浦市的一處公寓，已於上月6日遭三星稅務署查封，不動產登記資料上更明確標註為「徵稅部門相關措施」；然而，該房產截至2026年1月的官方公告價格約為3.66億韓元（約845萬元台幣），近期市價則約達6億韓元（約1386萬元台幣）。據悉，金莎朗目前在首爾江南區清潭洞及京畿道金浦市皆持有房產，但此次遭查封的僅限於金浦市公寓。

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面對欠稅爭議，金莎朗方面低調表示「仍有需要確認的部分」，強調正在釐清相關狀況確認中，至於稅務局則以個資保護為由，未公開欠稅原因及金額規模；根據南韓國稅廳說明，即使欠稅金額不高，也可能對整體不動產進行查封，若長期未繳還可能進一步進入拍賣程序，反之只要全數繳清欠稅，查封即可解除。事實上，南韓演藝圈過去也曾出現藝人因稅務代理疏失或延遲繳納，導致房產暫時遭查封後再解除的案例。

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