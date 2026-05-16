自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

告五人第四度角逐金曲獎最佳樂團 祭品文曝光價值飆破台幣百萬

告五人以專輯《我們就像那些要命的傻瓜》入圍第37屆金曲獎最佳樂團。（相信音樂提供）告五人以專輯《我們就像那些要命的傻瓜》入圍第37屆金曲獎最佳樂團。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕夯團告五人以專輯《我們就像那些要命的傻瓜》入圍第37屆金曲獎最佳樂團，今、明兩天在台北舉辦「Run,Run,Run!黑夜狂奔」世界巡迴最終場。對於這張在艾比路錄音室完成錄製的作品再度問鼎金曲，締造連四張專輯都獲提名的紀錄，三人受訪謙虛表示：「感動與感謝評審的支持與肯定。」更霸氣祭出「祭品文」，喊話若順利得獎，將送出15支代言手機讓歌迷抽獎，總價值突破台幣百萬。

告五人擔任手機年度代言人再創佳績。（相信音樂提供）告五人擔任手機年度代言人再創佳績。（相信音樂提供）

除了金曲獎傳來捷報，告五人近期也是喜事連連，他們受邀登上日本指標性音樂祭Summer Sonic，還有超過20項橫跨食衣住行的合作邀約。其中，續約手機代言更刷新品牌銷售紀錄，這也是他們第三度擔任代言人。

「Run,Run,Run!黑夜狂奔」巡演將在台北畫下句點，稍早彩排時，告五人搶先演唱《黑夜狂奔》、《快樂的事記不起》，為晚間演唱會暖身。即將迎來LIVE HOUSE TOUR最終站，團員坦言有些捨不得，「但很快就會再跟大家見面的！」

Z世代天團告五人三喜臨門。（相信音樂提供）Z世代天團告五人三喜臨門。（相信音樂提供）

談到這次世界巡演繞行地球兩圈，並首次登上Zepp New Taipei開唱，告五人興奮表示：「解鎖新的場地，一直都是世界巡迴很重要的經驗。」對於LIVE HOUSE形式的演出，他們也十分期待與歌迷近距離互動，「距離很近，可以很直接感受到大家唱歌的聲音跟情緒，那種能量真的很特別。」

向來愛「暴雷」的告五人，先前鬆口將再度挑戰萬人場館。犬青受訪才說出：「之後有一個很大的演唱會…」立刻被唱片公司出聲阻止，她笑回：「都是好事，下半年會非常豐富。」

忙完巡演後，告五人依舊沒有時間休息，三人行程早已一路排到2028年。團內情侶檔雲安與犬青被問到感情進度時，也異口同聲表示感情「非常非常穩定」，但目前沒有結婚計畫。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中