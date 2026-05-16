告五人第四度角逐金曲獎最佳樂團 祭品文曝光價值飆破台幣百萬

告五人以專輯《我們就像那些要命的傻瓜》入圍第37屆金曲獎最佳樂團。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕夯團告五人以專輯《我們就像那些要命的傻瓜》入圍第37屆金曲獎最佳樂團，今、明兩天在台北舉辦「Run,Run,Run!黑夜狂奔」世界巡迴最終場。對於這張在艾比路錄音室完成錄製的作品再度問鼎金曲，締造連四張專輯都獲提名的紀錄，三人受訪謙虛表示：「感動與感謝評審的支持與肯定。」更霸氣祭出「祭品文」，喊話若順利得獎，將送出15支代言手機讓歌迷抽獎，總價值突破台幣百萬。

告五人擔任手機年度代言人再創佳績。（相信音樂提供）

除了金曲獎傳來捷報，告五人近期也是喜事連連，他們受邀登上日本指標性音樂祭Summer Sonic，還有超過20項橫跨食衣住行的合作邀約。其中，續約手機代言更刷新品牌銷售紀錄，這也是他們第三度擔任代言人。

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「Run,Run,Run!黑夜狂奔」巡演將在台北畫下句點，稍早彩排時，告五人搶先演唱《黑夜狂奔》、《快樂的事記不起》，為晚間演唱會暖身。即將迎來LIVE HOUSE TOUR最終站，團員坦言有些捨不得，「但很快就會再跟大家見面的！」

Z世代天團告五人三喜臨門。（相信音樂提供）

談到這次世界巡演繞行地球兩圈，並首次登上Zepp New Taipei開唱，告五人興奮表示：「解鎖新的場地，一直都是世界巡迴很重要的經驗。」對於LIVE HOUSE形式的演出，他們也十分期待與歌迷近距離互動，「距離很近，可以很直接感受到大家唱歌的聲音跟情緒，那種能量真的很特別。」

向來愛「暴雷」的告五人，先前鬆口將再度挑戰萬人場館。犬青受訪才說出：「之後有一個很大的演唱會…」立刻被唱片公司出聲阻止，她笑回：「都是好事，下半年會非常豐富。」

忙完巡演後，告五人依舊沒有時間休息，三人行程早已一路排到2028年。團內情侶檔雲安與犬青被問到感情進度時，也異口同聲表示感情「非常非常穩定」，但目前沒有結婚計畫。

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