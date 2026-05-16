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娛樂 最新消息

拾荒阿伯天天塞錢 街頭重逢逼哭王瑞霞

王瑞霞登上《話時代人物》接受鄭弘儀專訪。（三立提供）王瑞霞登上《話時代人物》接受鄭弘儀專訪。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕在台語歌壇人稱「漂亮寶貝」的歌后王瑞霞，受邀登上三立新聞台《話時代人物》，接受主持人鄭弘儀專訪。出道35年的她，在節目中豁達談及過去三度入圍金曲獎卻抱憾擦身的心情，更罕見吐露成名前在西門町紅包場駐唱的辛酸與感動。她哽咽回憶，當年曾有一位阿伯天天固定打賞她200元紅包，只為了怕她沒人捧場會難過，沒想到某天她在西門町街頭目睹該名阿伯竟然正在「拾荒」，讓她當場熱淚盈眶，直呼這份溫暖成了她歌唱生涯中最深刻的鼓舞。

出生於雲林西螺的王瑞霞，年幼時其實是個在工地幫忙倒茶的「工地小妹」，因為天天抱著收音機聽歌而萌生音樂夢。她透露出道前第一次到唱片公司試唱，原本一心想以國語歌手出道，並演唱了老歌《美酒加咖啡》，沒想到現場巧遇的娛樂大亨許安進卻當頭棒喝直言：「妳唱國語歌不會紅，來唱台語歌看看！」一席話直接開啟了她的台語天后之路，更成為許安進簽約的第一位女歌手。

王瑞霞笑曝當年剛進紅包場第一天紅包拿不完，事後才知竟是娛樂大亨許安進「自掏腰包」設局幫她建立自信。（三立提供）王瑞霞笑曝當年剛進紅包場第一天紅包拿不完，事後才知竟是娛樂大亨許安進「自掏腰包」設局幫她建立自信。（三立提供）

王瑞霞成名前為了訓練膽量和補貼房租，曾到西門町紅包場駐唱。她笑說第一天現場爆滿、紅包拿不完，心裡還沾沾自喜，後來才驚覺「一切都是許安進自掏腰包安排的設局」，目的是為了幫她建立自信心，因為從第二天起，她的紅包直接縮水到一天只剩200元，反差極大。

除了歌唱生涯的起伏，王瑞霞也大方分享感情世界。她與老公愛情長跑高達16年才步入禮堂，選擇在事業高峰期走入家庭，她幽默自曝原因非常現實：「因為當時39歲了，怕以後生不出來！」談起不特別帥也不體貼的老公是如何打動芳心？王瑞霞甜蜜表示，先生最大的優點就是「不愛應酬」，給足她安全感。原本希望能生四個小孩的她，笑嘆親自經歷後才發現生子並不容易，本週日晚上八點三立新聞台《話時代人物》將完整播出這段天后真情流露的精彩訪問。

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