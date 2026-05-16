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狄鶯直播痛哭「他是善良好孩子」 曝孫安佐「童年願望」：沒人相信他

狄鶯酒後直播談起兒子孫安佐淚崩。（翻攝自Twitch）狄鶯酒後直播談起兒子孫安佐淚崩。（翻攝自Twitch）

〔記者李紹綾／台北報導〕26歲星二代孫安佐14日因高調分享在河堤測試「自製火焰槍」的影片，驚動檢警單位。今（16日）清晨，檢警拂曉出擊突襲孫家，將孫安佐與其網紅經紀人雙雙逮捕，全案依恐嚇公眾罪、公共危險罪移送法辦。然而，在被捕的前一晚，愛兒心切的狄鶯在Twitch開直播，幾杯黃湯下肚的她，疑似早有預感家裡又要被搜，一向堅強的她，在鏡頭前罕見痛哭失聲：「我很內疚…安佐真的不是壞孩子。都我的錯。如果我不是狄鶯的話，大家會這樣攻擊安佐嗎？他真的是善良好孩子。」

直播中的狄鶯情緒相當激動，不僅眼眶泛紅，更首度掀開隱忍10年的「美國打靶內幕」，指控美國法律欺負外國人，只要有人檢舉就犯法。回到台灣更讓她委屈的是，明明美國沒判罪，台灣檢察官卻追殺了四年多。她直接在直播中點名檢察官，「因為她起訴我兒子，她還升官了」。

狄鶯酒後直播談起兒子孫安佐淚崩。（翻攝自Twitch）狄鶯酒後直播談起兒子孫安佐淚崩。（翻攝自Twitch）

眼看兒子這次又因為「軍火興趣」被名嘴專家圍剿，狄鶯氣到當場對檢警叫陣：「有可能明天狄大哥家裡又被搜索。來啊！你來啊！有種來啊！歡迎光臨！按門鈴，叮咚！狄大哥一定幫你開門，來抓我兒子。」

狄鶯開直播痛哭認內疚，曝兒子孫安佐一直都很想要當防恐小組。（翻攝自Twitch）狄鶯開直播痛哭認內疚，曝兒子孫安佐一直都很想要當防恐小組。（翻攝自Twitch）

狄鶯哭倒在鏡頭前，她直言，兒子能做出可以殺傷人蜜蜂的火焰噴射器，本該是為國家有貢獻的奇才：「中研院，你們損失一個人才，你知道嗎？殺人放火，殺人都免死刑了！我兒子做什麼？他到底傷害到誰了？有受害者嗎？所有的受害者只有他一個人！」她一邊哭一邊罵兒子是「白痴」，但也道出了全台都不知道的孫安佐童年願望：「他一直都很想要當防恐小組，他想要保護我們全台灣人，真的。照顧我們全台灣人，但沒有人信他。」

對於外界「慈母多敗兒」的酸言酸語，狄鶯哭喊不服，怨恨這個世界不公平，雖然她嘴上氣到撂狠話說：「你們要來搜索把他帶走了，我絕對不保他，就讓他關吧！個人造業個人擔！」但看著兒子一路被妖魔化，她最後還是擦乾眼淚，展現虎媽的霸氣，對著鏡頭向所有人說：「其實當一個母親吼，真的我也沒有很喜歡他。你有智慧，但我們國家不會欣賞，只會攻擊你。你在欺負我兒子，我跟你們沒完！」

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