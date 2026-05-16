自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Andy老師現身突認愛新歡是她！控家寧公關黑幕…認了自己也有軍師

媒體公關專家唐源駿出書，Andy老師現身力挺。（記者胡舜翔攝）媒體公關專家唐源駿出書，Andy老師現身力挺。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」拆夥後風波不斷，Andy老師痛訴6年上億營收自己竟只月領5.5萬，更遭前女友家寧一家聯手「淨身出戶」，引發社會各界關注。今（16）日，當初協助Andy老師扭轉輿論風向的幕後推手品牌行銷暨媒體公關專家唐源駿（凱爺），舉辦新書《品牌行銷勝經》分享會，Andy特別以嘉賓身分現身力挺。

談起兩人當初搭上線的契機，凱爺透露當時Andy帶著滿滿的法律文件與影片腳本，急迫地跨海打電話到日本求助。凱爺坦言，自己身為企業家，一看到那個合約就覺得「根本不合理、結構非常有問題」，看著眼前這個才20幾歲的孩子，讓他當下在上野公園展覽館前幫想對策給公關建議，決定出手相救。

媒體追問，如果當初是家寧早一步上門求助，公關團隊會接案嗎？凱爺直言不諱地表示：「我覺得我很難會願意去接。」他強調這是一個專業判斷，「你看兩邊的資料，其實就會知道誰站得住腳。」凱爺也表示對Andy事義氣相挺沒收錢，兩人私底下常常約出來，純粹是出於對晚輩的提攜與照顧。

Andy宣布重磅好消息，接下來要出新歌。（記者胡舜翔攝）Andy宣布重磅好消息，接下來要出新歌。（記者胡舜翔攝）

不過Andy也被質疑當時大動作揭露家寧有公關危機處理團隊，卻不提尋求凱爺幫忙？Andy一度顯得有些支吾。隨後他坦言，自己當時並非刻意隱瞞大眾有團隊輔助，並感性向身旁的凱爺致謝：「是你驅動了我拍影片。」他進一步解釋，當時面臨巨大風暴，內心只想把事件真實的原委傳遞給大眾，「我當下只想表達正確的東西給觀眾，我的立場是什麼，這是觀眾最關心的東西。」強調自己的出發點優先考量觀眾的知情權，並非刻意隱瞞幕後有軍師操盤。

Andy坦言當時面對排山倒海的資訊，身邊經紀團隊與網紅朋友雖然給了很多意見，但很多都是「出過事的人」，讓他思緒非常混亂。幸好最後選擇相信專業，將信任交給凱爺，才讓事情有了轉機。凱爺也心疼在一旁補充，自從全案進入司法程序、家人與對方在法院前對簿公堂後，Andy其實有些被嚇到，直到今天看到媒體大陣仗仍有些害怕。

由於雙方訴訟仍在進行，當被問及上億財產分配，Andy強調目前正處於「偵查不公開」階段，一切尊重專業，不希望觀眾整天只看到他談論法律問題。面對人生低谷，Andy透露自己近來去參加了白沙屯媽祖進香，透過宗教尋求心靈寄託，更幽默直言：「我最近的對象就是媽祖娘娘！」接下來他預告推出新歌，也會努力把生活過好、準時更新影片，用最正確的立場與好作品回饋支持他的觀眾。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中