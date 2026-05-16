Andy老師現身突認愛新歡是她！控家寧公關黑幕…認了自己也有軍師

媒體公關專家唐源駿出書，Andy老師現身力挺。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」拆夥後風波不斷，Andy老師痛訴6年上億營收自己竟只月領5.5萬，更遭前女友家寧一家聯手「淨身出戶」，引發社會各界關注。今（16）日，當初協助Andy老師扭轉輿論風向的幕後推手品牌行銷暨媒體公關專家唐源駿（凱爺），舉辦新書《品牌行銷勝經》分享會，Andy特別以嘉賓身分現身力挺。

談起兩人當初搭上線的契機，凱爺透露當時Andy帶著滿滿的法律文件與影片腳本，急迫地跨海打電話到日本求助。凱爺坦言，自己身為企業家，一看到那個合約就覺得「根本不合理、結構非常有問題」，看著眼前這個才20幾歲的孩子，讓他當下在上野公園展覽館前幫想對策給公關建議，決定出手相救。

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媒體追問，如果當初是家寧早一步上門求助，公關團隊會接案嗎？凱爺直言不諱地表示：「我覺得我很難會願意去接。」他強調這是一個專業判斷，「你看兩邊的資料，其實就會知道誰站得住腳。」凱爺也表示對Andy事義氣相挺沒收錢，兩人私底下常常約出來，純粹是出於對晚輩的提攜與照顧。

Andy宣布重磅好消息，接下來要出新歌。（記者胡舜翔攝）

不過Andy也被質疑當時大動作揭露家寧有公關危機處理團隊，卻不提尋求凱爺幫忙？Andy一度顯得有些支吾。隨後他坦言，自己當時並非刻意隱瞞大眾有團隊輔助，並感性向身旁的凱爺致謝：「是你驅動了我拍影片。」他進一步解釋，當時面臨巨大風暴，內心只想把事件真實的原委傳遞給大眾，「我當下只想表達正確的東西給觀眾，我的立場是什麼，這是觀眾最關心的東西。」強調自己的出發點優先考量觀眾的知情權，並非刻意隱瞞幕後有軍師操盤。

Andy坦言當時面對排山倒海的資訊，身邊經紀團隊與網紅朋友雖然給了很多意見，但很多都是「出過事的人」，讓他思緒非常混亂。幸好最後選擇相信專業，將信任交給凱爺，才讓事情有了轉機。凱爺也心疼在一旁補充，自從全案進入司法程序、家人與對方在法院前對簿公堂後，Andy其實有些被嚇到，直到今天看到媒體大陣仗仍有些害怕。

由於雙方訴訟仍在進行，當被問及上億財產分配，Andy強調目前正處於「偵查不公開」階段，一切尊重專業，不希望觀眾整天只看到他談論法律問題。面對人生低谷，Andy透露自己近來去參加了白沙屯媽祖進香，透過宗教尋求心靈寄託，更幽默直言：「我最近的對象就是媽祖娘娘！」接下來他預告推出新歌，也會努力把生活過好、準時更新影片，用最正確的立場與好作品回饋支持他的觀眾。

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