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才嗆「來啊！沒在怕被搜索」隔天真出事 孫安佐遭拘提…狄鶯喝開飆罵：中研院沒眼光

狄鶯微醺直播。（翻攝自Twitch）狄鶯微醺直播。（翻攝自Twitch）

〔記者李紹綾／台北報導〕狄鶯昨（15日）晚在Twitch開直播時，似乎早就料到大難臨頭，幾杯黃湯下肚後直接對著鏡頭暴走，不僅撂下狠話：「我絕對不保他，就讓他關吧，個人造業個人擔！」結果一語成讖，精準預告了今天的被捕結局。

孫安佐14日在Instagram高調分享在河堤測試「自製火焰槍」影片，驚動士林地檢署與警方。今（16日）清晨，檢警拂曉出擊將孫安佐與35歲網紅經紀人雙雙逮捕，全案依恐嚇公眾罪、公共危險罪移送法辦。

狄鶯昨晚開直播時，看得出已經喝了不少，坦言自己也是瞞著經紀人偷偷開播：「今天狄大哥有點很生氣…氣死我了。其實，火焰噴射器是他在國中的時候就已經做過的事情了。你不覺得他天才嗎？中研院為什麼不吸收他呢？」

狄鶯微醺直播。（翻攝自Twitch）狄鶯微醺直播。（翻攝自Twitch）

雖孫安佐再因軍火登上社會版面，但狄鶯一邊搖頭一邊強力護航，認為兒子根本沒害過人：「當然我也不喜歡他這樣子，我總覺得你這份的天才，你這麼厲害，你會火焰噴射器，但沒有人會欣賞你啊，只會抹黑你啊…那你們不會的人就是嫉妒他吧？」

面對網路鋪天蓋地的批評，狄鶯在直播中說：「好像明天我們要被搜索了、有可能孫安佐要被關了。來啊！狄大哥沒在怕的。以前，又不是沒有被搜索過。」講到激動處，她甚至直呼：「如果孫安佐有錯的話，那就把他關了吧！把它抓走，我也不要活了！」

不過，雖然嘴上說著不心疼，狄鶯還是忍不住痛批社會埋沒英才：「國家不懂得吸收他列入為中研院的一個，武器的專業專家，把它列入成說他是個壞人。那畢竟孫安佐沒害過人啊！你們要把它給抓了那就抓吧！我也不會保他。我有錢，但我不會保他，把它抓了吧！隨便，就抓吧！算你們沒眼光。這個社會是不公平的，真的。」如今警方真的「如她所願」清晨上門抓人。

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