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娛樂 最新消息

《少林足球》三師兄首入圍北影！田啟文感動喊：做夢47年成真了

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年台北電影獎入圍名單昨天（15日）出爐，電影《雙囍》一口氣獲得10項提名，劉冠廷搶影帝，港星余香凝、田啟文分別入圍最佳女主角、男配角，受到矚目。

劉冠廷《雙囍》110秒一鏡到底情緒潰堤。（水花電影提供）劉冠廷《雙囍》110秒一鏡到底情緒潰堤。（水花電影提供）

劉冠廷表示：「謝謝評審，謝謝台北電影獎，謝謝《雙囍》的全體臺前幕後工作人員，真是一段想起來左腳會不自覺上揚的旅程（什麼左腳啦是嘴角，好吧滿好笑的），謝謝你們，也謝謝所有喜歡《雙囍》的觀眾朋友們，謝謝你們一路上的支持。與大家分享這份入圍的喜悅，謝謝！謝謝！」

余香凝在《雙囍》美出新高度，被觀眾稱為「國民新娘」。（水花電影提供）余香凝在《雙囍》美出新高度，被觀眾稱為「國民新娘」。（水花電影提供）

余香凝雖然曾經獲得金馬影后提名，但也是以香港電影入圍。而《雙囍》是她第一部台灣電影就獲得肯定，余香凝感動地說：「第一次參演台灣電影，能夠給觀眾認識自己已經很開心，剛剛得知入圍台北電影節的消息，驚喜又感動。我是很幸運 『好彩』的人，總是遇到好團隊，這次遇到了《雙囍》一家人，一家人一齊經歷一切是最幸福的事。」她也提到在片中飾演爸爸的田啟文，「老竇（爸爸），你是我這部戲最大的收穫。」

余香凝、田啟文在《雙囍》飾演的父女情深圈粉無數。（水花電影提供）余香凝、田啟文在《雙囍》飾演的父女情深圈粉無數。（水花電影提供）

以《少林足球》中的「三師兄」走紅的田啟文則是分享：「電影是夢工場，而我這個夢做了47年，這次獲得提名最佳男配角算是夢境成真了，要謝謝兩位監製及導演和lisa當初的邀請及賞識，更要謝謝雙囍台前幕後的每一位、希望獲得提名的每一位、都可以夢想實現。」被問到屆時是否會來台參加典禮？田啟文強調：「只要時間許可，肯定要來。」

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