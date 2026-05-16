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娛樂 音樂

《心願便利貼》原唱消失15年 元若藍露面被拍變這樣

〔記者陽昕翰／台北報導〕經典情歌《心願便利貼》近來因為《乘風2026》（《浪姐7》）掀起話題，已經淡出歌壇15年的原唱元若藍，近日受邀擔任「小魏」魏嘉瑩的演唱會嘉賓，小魏一見到元若藍就開心表示：「大家都非常想念你的聲音！」元若藍也感性回應：「謝謝大家想起我！」

元若藍重返舞台，擔任魏嘉瑩演唱會嘉賓。（相信音樂提供）元若藍重返舞台，擔任魏嘉瑩演唱會嘉賓。（相信音樂提供）

小魏展開「我要把眼淚當汽水」巡迴演唱會，自台北起跑，走訪台中、高雄、廣州、成都、北京等地後，5月14、15日再度回到台北的Zepp New Taipei。而5月14日生日的他，連續兩天舉辦旗艦慶生場，更邀請蔡旻佑、元若藍、一隻阿圓及那個女生Kiki等豪華嘉賓陣容驚喜登台。

小魏邀來蔡旻佑擔任驚喜嘉賓，合唱《我要把眼淚當汽水》及《我可以》，蔡旻佑笑說自己是「自告奮勇」來當嘉賓，更直呼：「我一直偷偷有在注意小魏！」兩人自然又有愛互動讓全場尖叫不斷，讓蔡旻佑笑說：「不要亂點鴛鴦譜啦！但我...你可以嗎？」小魏也大方回應：「你，我可以呀！」瞬間讓全場嗨翻。

蔡旻佑與魏嘉瑩的互動很有愛。（相信音樂提供）蔡旻佑與魏嘉瑩的互動很有愛。（相信音樂提供）

許久不見的元若藍特地準備一束像太陽的花送給小魏，暖心說：「因為小魏是大家的太陽，常常照亮我們；聽你講話讓我覺得很心疼，其實不需要完美，大家也會成為你的光照亮你。」

小魏得知元若藍也是5月壽星，加碼送上生日禮物，她表示：「聽說妳最近有在創作、拍唱歌影片，所以送妳手機磁吸支架，這個很實用！」小魏也熱情喊話：「總不能讓她只唱一首就走對吧！」元若藍則幽默回：「不要輕易對已經15年沒在舞台上表演的人講這句話，我會不肯走喔！」最後兩人加碼演唱《我不在意你曾經吻過誰》。

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