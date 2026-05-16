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娛樂 電視

《不熙娣》員工突提離職 小S冷臉撂狠話：那我請辭

〔記者傅茗渝／台北報導〕製作人「B2」陳彥銘YouTube頻道「地下二樓B2哥」上新生日整人企劃，主持人派翠克在錄影前一晚，竟大膽向老闆B2哥開口借30萬現金，理由居然是「要買一件褲子」。超荒謬的請求原以為會被拒絕，沒想到隔天錄影現場，B2二話不說，當場掏出30萬現金親手交付給派翠克。面對老闆毫無保留的信任，派翠克在得知是整人企劃後也忍不住直呼：「這麼扯的理由你也相信，但老闆真的是有情有義！」

員工提離職驚動小S。（翻攝自地下二樓B2哥）員工提離職驚動小S。（翻攝自地下二樓B2哥）

除了派翠克的借錢測試，節目組還聯手員工上演了一場「假離職」的驚悚大戲。整人進行到一半時，小S剛好路過現場，B2隨即抓緊機會，當場向小S轉述員工提出離職的現場狀況。沒想到小S聽完員工的離職理由後，非但沒有慰留，反而開玩笑地語出驚人回應：「那我請辭好了。」 突如其來的「請辭宣言」，瞬間將現場氣氛拉到最緊繃，威力大到讓原本負責設計整人企劃的員工當場手足無措、嚇出一身冷汗，也意外製造出意想不到的綜藝高潮。

派翠克買褲子開口借30萬，B2反應曝光。（泰坦星文創提供）派翠克買褲子開口借30萬，B2反應曝光。（泰坦星文創提供）

員工提離職驚動小S。（翻攝自地下二樓B2哥）員工提離職驚動小S。（翻攝自地下二樓B2哥）

整人影片曝光後，迅速在網路上引爆討論，累積了大量好評。不論是面對派翠克扯謊借錢、還是員工假裝離職，B2私底下的溫暖與真性情都引來網友狂讚：「有這種老闆真的很好。」、「被整還在關心大家。」、「整集看完直接圈粉。」。此外，影片中幕後團隊極具臨場感的應變，也讓粉絲紛紛留言大讚：「他真的一路在想破解方法超認真」、「印堂發黑他還一直問怎麼解太好笑。」

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