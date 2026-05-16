昔日唱紅《雨蝶》！「苦情歌后」高峰引退生子 胡瓜不忍了：她奪走我的人

〔記者傅茗渝／台北報導〕胡瓜YouTube頻道《下面一位》，最新一集節目邀請到歌壇天后李翊君與女兒「香奈兒」王敏淳香奈兒。兩人除了鮮少合體，私底下更因為李翊君對紫外線過敏、連舞台表演都要擦防曬而極少到戶外走走，這次全因胡瓜熱情邀請，母女倆才難得出外景，獻出農村生活初體驗。

李翊君與女兒王敏淳合體上《下面一位》。（下面一位提供）

完全在都市長大的李翊君和王敏淳，第一次近距離接觸水牛就驚呼連連。在餵牛吃草時，面對牛舌頭像漏斗般一伸一捲，胡瓜怎麼丟都丟不準，最後甚至丟到生氣、當場對著牛怒吼：「這比投幣還難！你怎麼那麼笨啦！」 反觀女兒王敏淳則是越玩越上癮，被水牛的萌樣深深吸引。

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隨後三人更親自幫水牛洗澡。當得知水牛的敏感帶、最喜歡被沖屁股時，胡瓜立刻開啟綜藝魂笑虧：「原來你喜歡這一味的！」 沖洗過程中，胡瓜還意外發現水牛洗完澡後，頭毛竟然自然變成了霸氣中分，讓他瞬間頓悟大喊：「難怪牛魔王永遠都是中分頭，原來靈感是來自水牛！」 逗得全場大笑。

節目中，李翊君也難得卸下心防，談起年少進入國劇科的辛苦歲月。她透露自己10歲就離家住校，因為就讀的是公費學校，當時根本不敢半途而廢，背後原因滿是辛酸：「不讀的話要賠兩萬塊，對小孩來說完全是天文數字！」 當時她只能咬著牙每天算日子，但也多虧了那段扎實的訓練，為她日後踏入歌壇打下良好基礎。

李翊君、王敏淳難得出外景，獻出農村生活初體驗。（下面一位提供）

聊到後來在事業高峰，毅然決定選擇結婚生子、淡出演藝圈，李翊君豁達表示：「那是我自己選的人生，我就接受它。」 如今她因為網路翻唱她的經典歌曲而在年輕世代再度翻紅，商演、節目邀約接到手軟，讓她感性致謝：「我很感恩，現在因為社群媒體，好的作品真的有機會再次被大家看見。」 對此，連胡瓜都忍不住在現場大爆料：「我的化妝師十次請假八次都因為她！」 證實天后如今日不暇給的超高人氣。

身為星二代的王敏淳，在節目中也坦承自己的壓力：「一定會被拿來跟爸媽比較。」 坐在一旁的胡瓜則展現長輩的溫暖，大方鼓勵她：「20幾歲本來就是慢慢累積的年紀，哪有人一開始就什麼都會？」

錄影最後，胡瓜笑稱自己今天「代替檢場」，帶著李翊君母女夜闖神祕山林，貼心安排了觀賞螢火蟲的隱藏行程。當整片山林亮起點點螢光、浪漫至極的畫面呈現在眼前時，李翊君當場看呆，感動直呼：「這根本像演唱會現場！」

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