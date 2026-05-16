周子瑜被爆也在打LOL！徐薇學霸兒隔空招手女神

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣電玩節目的經典招牌正式回歸，由NOWNEWS今日新聞重金打造的全新節目《新電玩大觀園》，找來補教名師徐薇之子、台大學霸江大成，搭檔「電競女神」阿樂（林妤臻）聯手主持。江大成透露小時候雖然沒看過原版節目，但透過網路回看，大讚有種「古典的前衛」；阿樂則興奮表示：「那節目當年真的是一個指標性的存在，在電玩還沒真的像現在如此興盛的時期，就帶大家看遍各種遊戲，天心的各種COS也十分驚豔，希望我們節目能像前輩們看齊，給大家最有趣的ACG內容。」

台大學霸與電競女神夢幻聯動《新電玩大觀園》。（《新電玩大觀園》提供）

首集節目兩人直擊在台北舉辦的第一屆「秋葉原動漫祭」，更跨國專訪到日本最強Coser Enako。主辦方特地準備台灣特色小吃讓Enako品嚐，其中「蚵仔煎口味洋芋片」讓Enako大感驚訝，吃了一片後根本停不下來，還笑稱要買整箱打包帶回日本。此外，兩人也在現場親身體驗正宗日本女僕店服務。阿樂更自告奮勇挑戰當「一日女僕」，現場為主人替食物施展好吃魔法，沒想到卻因為動作太過僵硬，最後只獲得女僕店長給予50分的慘烈評價，讓阿樂忍不住苦笑自嘲：「我還是好好認真主持就好。」

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Enako對台灣特殊口味洋芋片感到新奇。（《新電玩大觀園》提供）

私底下都是重度玩家的兩人，玩起遊戲來一個比一個瘋。江大成透露，自己曾玩一款遊戲累積高達數千小時，江大成笑說：「我看統計數據時，會突然覺得人生是不是被浪費了，但同時又覺得好爽、好好玩。」阿樂更自曝瘋狂行徑，透露自己最瘋可以連續48小時不睡覺、不吃東西。不過，阿樂現場也驚爆，曾被命理師嚴厲提醒這兩年可能會迎來「死劫」！面對生死的驚人預言，阿樂倒是看得很開，幽默笑稱：「該玩的遊戲還是得玩！但我現在比較少碰恐怖遊戲，因為我可能真的會被嚇死。」

阿樂拜師正宗日本女僕店@HOME挑戰一日女僕。（《新電玩大觀園》提供）

江大成與阿樂獨家專訪日本最強Coser Enako。（《新電玩大觀園》提供）

談到未來最想邀請的夢幻來賓，江大成直接向國際女團TWICE成員周子瑜喊話，江大成說：「周子瑜有在玩英雄聯盟，而且不少K-pop偶像都有在玩，我很想了解他們是如何平衡生活與工作。」而身為Super Junior15年資深「ELF（粉絲名）」的老粉阿樂，則把目標鎖定在兩位宇宙大明星身上，希望能邀請希澈與圭賢上節目，阿樂興奮高呼：「希澈是韓國演藝圈著名的電競狂熱粉，圭賢也是熱愛電玩，粉絲都叫他game圭，他們這麼常來台灣，希望有機會能來上節目。」

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