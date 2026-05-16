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吃貨豪豪挑戰遭刁難！千千被問「拍片遇過不禮貌店家？」 2字吐實情

〔記者傅茗渝／台北報導〕84萬訂閱的大胃王YouTuber「吃貨豪豪」近日踢到鐵板！他前往台北臨江街一間港式餐酒館挑戰「15分鐘吃30隻雞翅加1公升啤酒」活動，沒想到過程卻讓他當場傻眼。店家不僅在挑戰費外要求額外支付500元低消，事後更雞蛋裡挑骨頭，強烈要求雞翅必須啃到「極度乾淨」、連啤酒泡沫都要補滿才算過關。

千千今日出席跨國實境節目《請世界吃桌》感恩宴。（記者陳奕全攝）千千今日出席跨國實境節目《請世界吃桌》感恩宴。（記者陳奕全攝）

這場風波讓豪豪與攝影師最終倒貼1115元，還因灌下大量啤酒導致身體不適，影片曝光後瞬間引爆網民怒火，痛批店家「沒誠意就不要辦活動」，逼得店家今（13）日緊急發聲道歉，承認規則設計不夠清楚。

豪豪挑戰雞翅爆爭議。（翻攝自YouTube）豪豪挑戰雞翅爆爭議。（翻攝自YouTube）

而身為台灣極具代表性的百萬美食YouTuber與大胃王始祖，「美食水水」千千今（16）日出席跨國實境節目《請世界吃桌》台北感恩宴也被問及此話題，千千直呼全心忙辦桌，對這起炎上事件不知情，被問及在過往拍攝大胃王影片的生涯中，「有沒有遇到不禮貌的店家？」 千千則展現一貫的親和力，不假思索表示：「沒有。」

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