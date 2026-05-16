藍正龍圓夢出事了？烈日辦桌驚爆「身體出狀況」 隋棠也喊苦

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》歷經雪梨、熊本、紐約等國際地標的洗禮，最終章強勢回歸台北！今（16）日於四四南村席開16桌舉辦「感恩宴」。「辦桌台灣隊」成員隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意與千千首度迎來終極挑戰——脫離總鋪師協助、親自掌廚，向一路帶領他們的林明燦（阿燦師）、蔡瑞成（大頭師）、洪俊男（阿男師）致敬。現場星光熠熠，除了外交使節，101董事長賈永婕、莎莎也到場力挺。

台灣首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》，今在四四南村舉辦「感恩宴」，左起為隋棠、藍正龍、陳隨意、浩子、美食YouTuber千千。（記者陳奕全攝）

這次台北最終場挑戰全由藝人親手完成，全員今天早上7點半就準時報到。面對排山倒海的食材，隋棠直呼：「全部來真的，備料烹煮上菜自己來。」她坦言無論是前場接待還是後場烹調，心理與體力壓力都逼近極限，前場要讓賓主盡歡、親切照顧好每位客人，後場則要兼顧好吃與衛生。當被問到現場有沒有人裝忙？全員異口同聲否認，強調現場像戰場一樣：「我們沒人裝忙，真的超忙。」 浩子也苦笑補充，以前在其他實境節目還可以偷懶，這次完全沒辦法。

請繼續往下閱讀...

隋棠驚呼備料到上菜全來。（記者陳奕全攝）

去年底考取中餐丙級證照的藍正龍，透露去年接到製作單位聯繫時，還不敢置信自己的夢想居然能被實現。談起今天下廚，他感性表示很幸運能學以致用，連高湯要利用雞血水產生蛋白反應來吸附雜質的專業細節都親自上手，直呼圓夢的過程非常感動。

不過，今天烈日下長時間拍攝，也讓藍正龍累到直呼：「手有點抖、腰有點酸。」 回憶起驚人的拍攝歷程，他印象深刻的依然是在紐約的震撼，「我永遠不會忘記在紐約廣場4點搬東西的畫面，不要拿自己興趣去挑戰別人職業。」

藍正龍一圓廚師夢，直呼不要拿興趣挑戰別人職業。（記者陳奕全攝）

廚師出身的陳隨意則分享，這次跟著3個國家的師傅指導，學到很多以前當廚師沒學過的知識。他特別強調食安與職人良心的重要性，食材離開冰箱的時間都抓得很精準。現場被問到高壓環境下團員會不會起爭執？大夥兒展現好感情幽默表示，傳統總鋪師會吵架但他們不會，千千笑稱：「我們口氣很清新。」

總鋪師吵架他們不吵，浩子自虧廚藝0變外交擔當。（記者陳奕全攝）

不過，團隊中也出現了「廚藝地雷」，浩子當場被推舉為廚藝堪憂代表，他自己也大方自嘲廚藝0，「本來以為來節目可以帶廚藝回家，結果最後是拿起麥克風在世界的十字路口主持。」不過浩子對此感到非常驕傲，因為他成功讓外國人大聲說出「我愛台灣」；美食YouTuber千千則坦言每場拍攝都極度辛苦，但成就感巨大，尤其是聽到許多在地華僑熱情回饋「很久沒吃台灣辦桌」，讓她深刻體會到什麼是「痛並快樂著」。

跨國實境節目《請世界吃桌》將於6月6日晚上10點在三立台灣台首播；華視於6月7日晚上八點、緯來綜合台則於6月12日晚上九點播出，帶領觀眾一同見證這場融合淚水與台灣味的跨國感恩盛宴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法