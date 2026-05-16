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娛樂 電影

最強神界卡司齊聚包場！三尊神明親臨電影院

〔記者許世穎／台北報導〕電影《農曆三月二十三》昨（15）日舉辦盛大的包場活動，在片中飾演關鍵角色「莫月鼎」的男星「Darren」邱凱偉不僅帶著全家人一同出席參與，更邀請到媽祖、三太子與武財神三尊神明「神界超強卡司」親臨電影院與觀眾同樂，身兼擔任桃園大溪鳳山寺廣澤宮宮主的賴銘偉也受邀出席。

賴明偉（左起）、邱凱偉、亮哲一同出席電影《農曆三月二十三》包場。（壹捌玖伍電影公司提供）賴明偉（左起）、邱凱偉、亮哲一同出席電影《農曆三月二十三》包場。（壹捌玖伍電影公司提供）

Darren表示能將媽祖、三太子、武財神一同請來看電影真的是很大的祝福，也感謝賴銘偉。而媽祖更是當天第一位進場入坐的重量級VIP。當被問及電影探討三世因果，會不會擔心內容太深奧、小孩看不懂時？Darren笑言，說不定兒子Travis有「慧根」可以理解。

Darren也進一步分享，曾有宮廟師父指出Travis前世是在神明身邊學習的童子，與神明極具淵源，是個非常特別且有慧根的小孩，「因此不需要太擔心他的成長過程，會有神明保佑。」

三太子（左起）、武財神、媽祖進院觀看電影《農曆三月二十三》。（壹捌玖伍電影公司提供）三太子（左起）、武財神、媽祖進院觀看電影《農曆三月二十三》。（壹捌玖伍電影公司提供）

此外，剛從媽祖故鄉湄洲進香回台的賴銘偉，特別將熱騰騰的湄洲祖廟畫像與大符香火袋帶到現場，分送給每一位入場的觀眾，讓大家帶著滿滿的平安與祝福回家。

邱凱偉與三太子（左起）、媽祖、武財神合影。（壹捌玖伍電影公司提供）邱凱偉與三太子（左起）、媽祖、武財神合影。（壹捌玖伍電影公司提供）

賴銘偉表示，媽祖在歷史上雖未當過母親，卻因其「大慈」成為許多人的母親與心靈寄託，他鼓勵觀眾跳脫看熱鬧的層面，從人文信仰以及「人與神之間的連結」來細細品味這部電影。他也透露廣澤宮不僅為信眾解惑，更提供由「虎爺」協助的「寵物溝通」特別服務，未來更計畫出書分享與眾神結緣的經歷。

《農曆三月二十三》全台上映中。

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