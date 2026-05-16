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娛樂 音樂

成軍10年總被誤認日本樂團 格式塔少女揪歌迷「好好休息」

〔記者陳慧玲／台北報導〕成軍10年的「格式塔少女」樂團，由主唱 Mikan 與貝斯手阿司組成，今年3月底在高雄大港開唱時，初登海龍王舞台（海音館），場內擠滿5千多位觀眾，場外也大排長龍，主唱流利的日語和成熟的 J-POP 曲風，受到許多粉絲喜愛，雖然多年來常被誤以為是日本樂團，不過其實是有自己特色的台灣樂團。

格式塔少女成軍10年，除了推出新專輯也將舉辦演唱會。（格式塔少女提供）格式塔少女成軍10年，除了推出新專輯也將舉辦演唱會。（格式塔少女提供）

格式塔少女預計今年9月推出第三張專輯《働くこと、休むこと。》（工作這件事，休息這件事。），計畫從5月18日開始展開募資計畫，也預告12月初會在北高開唱。

格式塔少女將展開新專輯募資計畫。（格式塔少女提供）格式塔少女將展開新專輯募資計畫。（格式塔少女提供）

這次格式塔少女募資方案，除包含周邊即可拍、托特包、撞色襪、募資限定色T-shirt之外，贊助者更有機會與團員一同體驗日本卡拉OK文化，另外歌迷也可以透過少量募資限定票套組，搶先買到12月的演出門票。團員談到，這不僅是一場募資和回饋，也是對歌迷10年相伴的感謝，希望大家在辛勤上班之餘，能和團員一同實踐「好好休息」的生活態度，新專輯則將跨海邀集7位日本優秀音樂人共同操刀。

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