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娛樂 最新消息

九年地下情達陣！Apink尹普美首爾大婚 錄音室婚紗照曝光

Apink成員尹普美與Rado婚紗照曝光。（翻攝IG）Apink成員尹普美與Rado婚紗照曝光。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣女團Apink成員尹普美與知名作曲家Rado長達9年的愛情長跑，今（16）日在首爾君悅酒店正式步入禮堂。隨著婚禮舉行，掌鏡的攝影師也大方公開了兩人的夢幻婚紗照。這對樂壇頂尖新人的婚紗風格完全打破傳統，直接搬進「錄音室」拍攝，兩人戴著耳機、手拿麥克風的隨性甜笑，讓粉絲直呼：「簡直閃瞎了！」

Apink成員尹普美與Rado婚紗照曝光。（翻攝IG）Apink成員尹普美與Rado婚紗照曝光。（翻攝IG）

有別於一般明星偏愛的城堡、海邊等時尚大片風格，尹普美與Rado的婚紗照幾乎全在錄音室完成。畫面中，兩人戴著耳罩式耳機逛街、甚至在樂譜前深情對望，將個性與音樂元素完美結合。掌鏡攝影師也忍不住讚嘆：「能夠一起參與這對超有個性的新人拍攝婚紗照，真的非常開心。」

兩人今天舉辦婚宴的「首爾君悅酒店」，向來是南韓頂級大咖如李炳憲、李珉廷夫婦首選的指標場地。回顧兩人情史，普美與身為天團製作人「黑眼必勝」成員的 Rado，因 2016 年合作 Apink正規三輯擦出愛火。這段低調的戀情直到 2025 年才正式對外公開，如今在無數粉絲的祝福下修成正果，也寫下偶像與製作人戀愛的完美結局。

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