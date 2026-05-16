TWICE巡演被問「18+56」數學題 解答竟是超露骨性暗示

〔記者傅茗渝／台北報導〕南韓人氣女團TWICE近期正如火如荼展開世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，不料近日一場演出中，成員MOMO（平井桃）與台下粉絲的互動影片在網路瘋傳。一名粉絲在現場舉牌詢問數學題「18+56=？」，隨後被熟知韓國網路文化的網友踢爆，該題目的答案「74」，在韓國具有嚴重的性暗示與性騷擾意味，瞬間引爆全球粉絲怒火。

MOMO演唱會被問「18+56」，解答遭疑性暗示。（翻攝自IG）

影片中，成員娜璉先是走到MOMO身邊，指著台下某一處，MOMO順著方向看去，發現有粉絲高舉寫著「MOMO，18+56=？」的應援牌。MOMO瞇起眼睛認真看了一下，在腦中默算片刻後，隨即露出可愛的表情聳聳肩表示不知道，便轉身往旁邊走去。這段逗趣畫面起初被粉絲大讚可愛而瘋傳。

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然而，隨後有熟知南韓網路流行語的粉絲指出，這道看似單純的數學題，實則暗藏極其不雅的粗俗黃腔。「18+56」的正確答案為「74」，其韓文發音為「칠사」，與南韓網路成人用語中帶有性意味的「질사（指體內射精）」發音高度相似。在韓國社群上，「74」早已是被廣泛使用的性暗示諧音，甚至有部分網路平台已針對該數字設下過濾限制。

MOMO疑似覺得題目不妥秒避開。（翻攝自IG）

許多網友重新審視影片，分析MOMO當時先是瞇眼心算，隨後立刻放棄回答離開，猜測心思細膩的她，可能早已察覺該題目的不妥之處，才選擇避開。隨著輿論越演越烈，該名舉牌的粉絲隨後在社群平台發文道歉，聲稱自己當時單純只是想引人注意，並不知道該數字背後帶有黃色含義。

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