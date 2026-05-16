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娛樂 最新消息

陳美鳳曬超狂合照！73歲「一代佳人」超逆天現況曝光

眾星世紀同框，73歲「一代佳人」湯蘭花（下排右1）凍齡現身。（翻攝自臉書）眾星世紀同框，73歲「一代佳人」湯蘭花（下排右1）凍齡現身。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「最美歐巴桑」陳美鳳日前與大咖好友餐敘，除王淑娟、周丹薇、朱延平、張小燕、陳鳳馨、高愛倫等影劇圈大咖外，更罕見驚見淡出螢光幕多年的傳奇巨星、73歲的「一代佳人」湯蘭花。她超逆天的狀態隨即引發熱烈討論，連陳美鳳都由衷讚嘆：「哇～大家都保養的非常好，都很自律！」

湯蘭花頭戴貝雷帽、留著及肩中長髮。（翻攝自臉書）湯蘭花頭戴貝雷帽、留著及肩中長髮。（翻攝自臉書）

照片中的湯蘭花頭戴貝雷帽、留著及肩中長髮，身穿珍珠裝飾的亮黃色上衣，神采奕奕，狀態令大批網友驚呼連連。湯蘭花在1969年憑藉電影《負心的人》及同名歌曲紅遍亞洲，隨後主演《一代佳人》、《藍與黑》、《楊貴妃傳奇》等經典戲劇。90年代後她大幅減產，跨界轉型組織行銷變身「銷售女王」，自此淡出演藝圈。

注重健康的她過去曾大方分享「防腐」秘訣，在飲食上絕對不碰油炸與辛辣物，每天堅持喝足3000cc的水。由於十分怕打針，她不敢做侵入性醫美，護膚品均挑選最天然的成分。她曾笑稱自己要比別人更努力，每天都靠勤勞按摩保養，數十年如一日的自律，造就今日的優雅體態。

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