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娛樂 電視

啦啦隊女神搬新家徵互惠 列夢幻清單挨酸「公然乞討」

〔記者傅茗渝／台北報導〕中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員林可近日因搬家規劃，在社群平台大方PO出家電與家具的需求清單，希望能與優質廠商達成互惠合作。不料此舉卻引來部分網友無情開酸，甚至直接私訊嗆她「公然乞討」。對此，她親自做出回應。

林可搬新家徵合作遭酸公然乞討。（翻攝自IG）林可搬新家徵合作遭酸公然乞討。（翻攝自IG）

林可日前透露自己即將入住新居，並公開了一份涵蓋廣泛的合作需求清單。從精細的居家用品如淨水器、自動升降桌、人體工學椅、寵物用品、電子鎖及掃地機器人，到大型的床架、衛浴設備等一應俱全，並在文末熱情邀請有意願的品牌私訊洽談。這種網紅、名人常見的「互惠商業模式」，這次卻踢到鐵板。有部分網友對此感到不解，甚至有激進粉絲私訊狠酸：「也有像你這種公然乞討的人」。

林可也詳細解釋了自己發文的初衷。她透露，最初是設計師朋友建議她可以嘗試尋找廠商合作，身邊也有許多朋友熱心想幫忙打聽，但她因為體恤朋友，才決定自己跳出來尋求合作機會。林可強調商業合作的核心本質，希望大眾能理性看待，「文章的宗旨都是『有意願合作的廠商』請私訊我，希望不要再曲解下去了。」 呼籲酸民停止斷章取義的攻擊。

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