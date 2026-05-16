女星日本重摔送醫被拒收！公開驚人急診費勸世 「懇請珍惜台灣醫療」

〔記者邱奕欽／台北報導〕DJ兼主持人「咖啡糖賢齡」近日赴日本輕井澤旅遊，期間不慎重摔，痛到急奔醫院，沒想到卻連吃多次閉門羹，醫院甚至只透過對講機冷回：「沒辦法收你！」最後靠救護車與友人協助才成功就醫，結帳金額更高達15萬元日幣（約2萬9822元台幣），她為此公開呼籲：「懇請珍惜台灣醫療資源！」

咖啡糖賢齡在日本重摔後，接連遭醫院拒收。（組合照，翻攝自臉書）

「咖啡糖賢齡」近日赴日本輕井澤旅遊，卻意外在草地上遭「火箭式噴飛」，整個人迎面重摔地面，當場痛到難以忍受，在友人堅持下急診。豈料，「咖啡糖賢齡」抵達醫院後，院方不僅不開門，還僅透過對講機冷淡表示：「沒有辦法收你！」她深感傻眼之際，也忍不住感嘆，可能因為自己外觀沒有明顯見血，加上語言不通，才會遭到本能性拒收。

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在四處求助無門後，「咖啡糖賢齡」只好透過在日友人幫忙叫救護車，沒想到上車後又迎來另一波文化衝擊，她表示醫護人員第一時間不是關心傷勢，而是先詢問：「你有保險嗎？醫藥費很貴喔，你確定要就診嗎？」同行友人甚至急忙用日文強調，「她是台灣有名的廣播主持人，她有錢、有保險，請讓她就醫。」還叮嚀她到醫院後，一定要強調自己是台灣人，讓她聽了哭笑不得。

經過長時間聯繫後，「咖啡糖賢齡」被原本拒收的醫院開門收治，最後也刷卡支付日幣158,235元醫療費，折合台幣約近3萬元，這才結束這場驚魂記。她也藉此感性呼籲外界珍惜台灣醫療資源，並透露在台灣骨科照X光大約只需410元，但在日本急診卻花了15萬多日幣，「這課我體驗過了，請大家平平安安，不需要經歷那麼多。」

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