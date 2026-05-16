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「肌肉男神」也淪陷！ 韓東君回歸古裝首搭女神不藏了 甜喊：很幸福

韓東君（左）在《家業》飾演駱家次子「駱文謙」。（愛奇藝國際版提供）韓東君（左）在《家業》飾演駱家次子「駱文謙」。（愛奇藝國際版提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕韓東君熱愛健身，有「肌肉男神」封號。他近來在愛奇藝古裝劇《家業》飾演駱家次子「駱文謙」，與楊紫飾演的「李禎」同樣來自製墨世家。兩人童年相識結緣，男方在心中始終為女方保留了極重要的位置，劇中更將從一開始的競爭對手，逐漸蛻變為生死共進退的親密夥伴。

韓東君暌違多年再次回歸古裝劇，提到這次首度與「古裝女神」楊紫合作，他毫不掩飾激動與讚賞，直言自己一直很想跟楊紫合作，之前也看過她許多作品，認為她是非常優秀的演員，能一起演出《家業》，他覺得很幸福也很感謝。

韓東君在《家業》飾演駱家次子「駱文謙」。（愛奇藝國際版提供）韓東君在《家業》飾演駱家次子「駱文謙」。（愛奇藝國際版提供）

談到對楊紫飾演「李禎」的看法，韓東君展現了對角色關係極為細膩的理解。他透露自己曾在劇中臨場加了一小段台詞，將李禎形容為一朵風雨蘭：「無論怎麼被風吹、怎麼被打擊，她都還是有很強的生命力。」他感性認為，單一的顏色根本無法精準形容女主角，大讚：「她就像彩虹一樣的存在。」這番浪漫又精闢的形容曝光後，瞬間融化大批粉絲，也讓廣大網友對兩人劇中的CP線與化學反應期待值飆到最高。

韓東君（左）在《家業》飾演駱家次子「駱文謙」。（愛奇藝國際版提供）韓東君（左）在《家業》飾演駱家次子「駱文謙」。（愛奇藝國際版提供）

除了男女主角的火花吸睛，《家業》的音樂陣容同樣話題十足。官方公開神級OST卡司，主題曲《墨妝》由實力派唱將譚維維演唱；情感主題曲《舊年》則由「OST專門戶」劉宇寧深情獻聲。

最令粉絲驚喜的是，楊紫與韓東君更親自為戲獻聲，合唱歌曲《遠山黛》，用歌聲替劇中角色的情感線再添一抹浪漫的宿命氛圍。《家業》5月17日於愛奇藝國際版播出。

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