阿雅道歉了！中國網紅抓包抄襲「幾乎一模一樣」 火速認錯下架影片

阿雅遭中國網紅毛小星指控抄襲後，親自發聲道歉並下架影片。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「阿雅」柳翰雅2014年與西藏第七世竹慶本樂仁波切（Dzogchen Ponlop Rinpoche）結婚後將生活重心放在家庭，豈料她日前在抖音發布體態矯正影片，卻遭中國網紅毛小星公開點名，指控從文案、剪輯到拍攝角度幾乎「一模一樣」。對此，阿雅昨（15日）親上火線道歉，坦承內容高度相似，並已緊急下架影片。

「阿雅」柳翰雅2014年與竹慶本樂仁波切結婚後，逐漸將生活重心放在家庭，近日則因一支抖音影片意外掀起爭議，中國網紅毛小星昨日發布影片，直接點名阿雅質疑「為什麼你的視頻跟我的視頻長得一模一樣？」他透露，自己2年前曾獨自飛往美國洛杉磯，向健身教練Steve Zim學習矯正體態課程，之後花費大量時間剪輯，才完成該支作品。

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毛小星指出，阿雅發布的影片不僅文案雷同，就連特寫鏡頭、剪接節奏與拍攝角度都高度相似，卻完全未註明出處與參考來源，他更透露曾私訊詢問阿雅但始終未獲回應，因此氣憤直言「如果別人直接抄你的東西，你是什麼感受？你會開心嗎？你是一個明星欸，你沒有自己的一個底線、標準跟道德嗎？」

各界輿論甚囂塵上，阿雅同一天也親自在微博發聲致歉，坦言在看完毛小星傳來的影片後，發現內容確實高度相似，因此已請團隊下架影片，「小星你好，這次確實是我的不對，非常能理解你的心情，再次向你說聲對不起。」並強調會以此為鑒，嚴肅反思，再度向對方表達歉意。

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