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古裝女神卸下華麗！楊紫《家業》明朝寬大服飾美翻 親揭「淡雅妝造」內幕

〔記者李紹綾／台北報導〕「古裝女神」楊紫主演愛奇藝古裝劇《家業》，結合家族鬥爭、商戰逆襲與徽墨文化，打造出兼具文化底蘊與熱血爽感的古裝大戲。

楊紫（中）在《家業》化身養成系女主一路逆襲。（愛奇藝國際版提供）楊紫（中）在《家業》化身養成系女主一路逆襲。（愛奇藝國際版提供）

楊紫劇中化身背負家族命運的製墨女匠，展現重振家業的女性成長力量，再加上《延禧攻略》導演惠楷棟、《琅琊榜》美術、《甄嬛傳》造型指導，集結金牌團隊聯手打造，讓《家業》未播先熱。

《家業》以明朝徽州貢墨案為背景，描述百年製墨世家李家在一場變故後跌落谷底，而楊紫飾演的李氏八房么女「李禎」，則在家族最困難時挺身而出，打破傳男不傳女的祖訓，踏上製墨之路。

楊紫（左）在《家業》飾演李氏八房么女「李禎」。（愛奇藝國際版提供）楊紫（左）在《家業》飾演李氏八房么女「李禎」。（愛奇藝國際版提供）

預告中楊紫說出：「一切因墨而起，我們八房遭遇除族，我爹身死，我要用墨堂堂正正地全部討回來！」、「誰規定女子不能製墨燒煙了？」等台詞，展現角色即使身處家族沒落與世俗偏見之中，依舊不願低頭的倔強與魄力，從谷底開局到逆風翻盤，不少網友更形容，楊紫在《家業》的角色就像是養成系黑馬。

楊紫在《家業》化身養成系女主一路逆襲。（愛奇藝國際版提供）楊紫在《家業》化身養成系女主一路逆襲。（愛奇藝國際版提供）

楊紫透露，《家業》最打動她的地方就是對於「家」的描寫與情感牽絆，「對李禎而言，家是一切的根源，是她打斷骨頭連著筋的歸屬感，更是匠心與文化的一種傳承，《家業》雖然有商戰、有權謀、有家族競爭，但真正支撐角色一路走下去的，其實是對家與文化的執念。」

楊紫（右）在《家業》飾演李氏八房么女「李禎」。（愛奇藝國際版提供）楊紫（右）在《家業》飾演李氏八房么女「李禎」。（愛奇藝國際版提供）

楊紫劇中的造型也與過往華麗古裝形象明顯不同，她表示，這次妝造走的是淡雅路線，加上明朝服飾輪廓較寬大，意外很適合自己偏長的頸部線條，也展現出楊紫不一樣的面貌。為了演好「李禎」一角，楊紫開拍前3個月便開始學習古法製墨工藝，更一度練到雙手磨出厚繭、水泡。《家業》5月17日於愛奇藝國際版播出。

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