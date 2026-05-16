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娛樂 音樂

蔡依林揭開孫燕姿真面目 好姐妹相約蹦床內幕曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后孫燕姿昨晚在大巨蛋舉辦首場「就在日落以後」演唱會，她在點歌橋段左小腿抽筋暫緩演出，讓台下歌迷非常心疼。演唱會上藝人好友與合作過的夥伴也透過影片談及過往相處趣事，包括「Jolin」蔡依林及林俊傑都獻聲。

新加坡天后孫燕姿來台灣開唱。（Make Music提供）新加坡天后孫燕姿來台灣開唱。（Make Music提供）

Jolin談到：「日落給我感覺是一種寧靜，彷彿太陽把所有一整天的煩惱都吃進，然後自己也跟著放鬆了起來，我記得有一次我去新加坡工作，我們大概都很年輕的時候，她就帶著我去孩子的遊樂園，就是那種蹦跳床，看到她滿場飛，我連跳都跳不起來。」

孫燕姿首度在大巨蛋開唱。（Make Music提供）孫燕姿首度在大巨蛋開唱。（Make Music提供）

Jolin這麼形容好姐妹，「感覺她比較像是在玩樂的小孩，比小朋友還要更投入在彈跳室裡頭，因為我是第一次進去那樣的場合，就很怕腳踝拐到，要不然就是覺得自己姿勢很醜，很怕別人看，但我覺得她玩得很開心，所以那一次是我滿印象深刻的互動。」

林俊傑笑稱孫燕姿像是「同事」也像「同學」，除了工作兩人私下常相約互相鼓勵。某一年林俊傑去孫燕姿家拜年，因為好友幾句鼓勵的話，給了林俊傑很大的力量與信心，很開心在音樂圈遇到一位這麼棒的好朋友。

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