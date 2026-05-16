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年度最猛驚悚神作！《後室》「令人焦慮與窒息」100％還原宇宙觀

《情感的價值》蕾娜特萊茵斯薇在《後室》再展精湛演技。（采昌提供）《情感的價值》蕾娜特萊茵斯薇在《後室》再展精湛演技。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕驚悚片《後室》改編自全球瀏覽數突破2.7億次的都市傳說神作，由原始短片創作者、年僅20歲的凱恩帕森斯親自執導，攜手「金獎製造機」A24 打造，從消息曝光以來便成為恐怖迷高度關注的年度話題之作。日前在洛杉磯首映後，也迅速掀起好評，有人直呼片尾高潮「可能是近年最令人焦慮與窒息的結局之一」。

導演凱恩帕森斯坦言，最初接到電影邀約時其實相當猶豫，就怕改編失手破壞原作魅力，「很多電影改編最後都會搞砸原本的作品，所以我一開始真的非常謹慎。」不過在幕後團隊長時間磨合與調整之下，他也自信表示：「我們成功跨越了改編的落差，拍出一部真正符合《後室》粉絲期待的電影。」

為了讓《後室》宇宙更加完整，凱恩帕森斯在前期便建立了極為詳細的故事時間線與世界觀設定，甚至形容那像是自己專屬的「大型私人維基百科」。他強調，電影與自己經營多年的YouTube系列完全一致，「這部電影和我在YouTube上的作品體系是100％連結的。」除了延伸既有宇宙觀，他也透露片中暗藏許多與原版短片呼應的彩蛋，讓死忠粉絲能夠進戲院仔細挖掘細節。

導演透露《後室》將延伸「後室宇宙」甚至埋藏「彩蛋」。（采昌提供）導演透露《後室》將延伸「後室宇宙」甚至埋藏「彩蛋」。（采昌提供）

本片同時邀來以《長腿》、《史蒂芬金之猴子》等作品廣受恐怖迷喜愛的導演奧茲古柏金斯 首度擔任監製，並與凱恩帕森斯密切合作。凱恩更形容對方像是自己的「導師」，透露兩人在溫哥華拍攝期間甚至共用同一間辦公室，一起討論創作方向與電影細節，「很多時候，他真的像是一位非常優秀的老師。」

《後室》將於5月27日搶先全美在台上映，台灣片商也同步推出限定預售特典「門在這裡！紙膠帶」，靈感來自主角在片中使用的藍色膠帶，讓影迷能在現實生活中重現《後室》的經典場景，把電影中的沉浸式恐懼一路延伸到戲院外。預售數量有限，送完為止。

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