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娛樂 最新消息

《007》新任龐德秘密試鏡中！《沙丘》名導出手 金牌選角推手加入操盤

丹尼爾克雷格已於《007生死交戰》後正式卸任007，由誰接棒也成為外界關注焦點。（資料照，UIP提供）丹尼爾克雷格已於《007生死交戰》後正式卸任007，由誰接棒也成為外界關注焦點。（資料照，UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕《沙丘》名導丹尼維勒納夫執導的第26部《007》系列電影，近期傳出已悄悄展開選角作業。根據外媒《綜藝》報導，亞馬遜米高梅為了尋找下一任「007」詹姆斯龐德，特地找來曾參與《權力遊戲》、《王冠》以及多部《星際大戰》作品的知名選角導演妮娜古德操刀，顯示新一代007的人選已正式進入籌備階段。

妮娜古德過去曾參與不少大型商業電影選角，對於龐大IP與系列作品的人物塑造相當有經驗。她近年也憑藉《哈姆奈特》入圍奧斯卡最佳選角，業界普遍認為，她擅長從大量演員中挖掘具有明星潛力的新面孔。

事實上，近來已有不少人氣男星被外界點名可能接棒007，但目前官方仍未透露任何方向。報導也指出，製片方並不排除啟用相對陌生的新演員，就如同當年妮娜古德替迪士尼挑中黛西蕾德莉演出《STAR WARS：原力覺醒》的「芮」一角一樣，成功讓新人一夕爆紅。

隨著丹尼維勒納夫正式接手執導，新版《007》未演先轟動，而「誰將成為下一任龐德」，也勢必再度掀起全球影迷熱議。

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