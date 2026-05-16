震驚全球法國女製作人命案！嫌疑人逝世再掀討論登大銀幕

《世紀懸案》導演吉姆謝利登也親自飾演一號陪審員，角色代表負責導正討論方向的尺。（天馬行空提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自震驚國際的真實命案的《世紀懸案》不只是懸疑電影，更是一部直指「正義」本質的人性辯證之作。故事以1996年法國女製片蘇菲在愛爾蘭遭殺害的世紀懸案為背景，透過虛構的十二人陪審團重新檢視案情，藉由一場場激烈辯論，抽絲剝繭分析證詞與證據，進一步探問嫌疑人伊恩貝利究竟是否真有罪。

電影由六度入圍奧斯卡的名導吉姆謝利登攜手新銳導演大衛梅里曼共同編導，並找來愛爾蘭國民演員 寇姆明尼 飾演關鍵人物伊恩貝利，以內斂卻充滿張力的演出，詮釋這名充滿爭議的嫌疑人。

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《世紀懸案》最關鍵的嫌疑人伊恩貝利，找來愛爾蘭國民演員寇姆明尼飾演，角色極具爭議性和戲劇性。（天馬行空提供）

英國記者伊恩貝利多年來始終被視為本案頭號嫌犯，除了曾被目擊出現在蘇菲住處附近，他甚至還曾公開聲稱自己就是兇手。然而，由於始終缺乏關鍵物證，案件歷經多次調查與審判，至今依舊沒有定論。他於2024年因心臟病驟逝後，這起塵封多年的懸案再度掀起國際討論，也讓《世紀懸案》更添現實重量。

片中由愛爾蘭演員約翰康納斯飾演的三號陪審員，從一開始便因伊恩過往的厭女與家暴紀錄，堅信他就是兇手。隨著劇情推進，觀眾也逐漸理解，這份執著其實與他自身經歷密不可分。對此，吉姆謝利登表示：「這樣的安排，其實是在探討陪審員把個人情緒與生命經驗帶進審判時的危險性。人很容易用自己的遭遇去理解事件，但那樣得到的結論，未必就是真相。」

此外，吉姆謝利登也親自演出片中的一號陪審員，扮演負責維持討論理性的關鍵角色。他表示：「我會親自演出這個角色，是因為在所有人之中，我對這起案件最熟悉。一號陪審員的存在，就是適時引導討論方向，讓其他11位來自不同背景的陪審員，能夠在理性的基礎上交換意見。」

《世紀懸案》透過一場場針鋒相對的陪審辯論，不只重新拼湊案件真相，也讓觀眾重新思考「傾聽」的意義。電影已在台上映。

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