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娛樂 電影

「520」出奇招誠意告白！Disney+抓馬系戀愛片單 考驗情侶間愛情

〔記者許世穎／專題報導〕520年年到、告白年年有，但今年或許可以換個方式慶祝這個特別的日子！近來無論是院線或串流影視作品，都不約而同地在討論「相愛是不夠的」這句堪稱當代情侶最有共鳴、卻最不敢說出口的感情議題。串流平台Disney+ 今年特別精選7部橫跨電影與影集的「抓馬系」戀愛片單，從有毒的執念、失控的婚姻、到驚天動地的世紀之戀，帶你正面直視那些親密關係必須面對的選擇難題。敢和另一半一起坐下來看完這些影劇，才是520最有誠意的告白！

抓馬片單1《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》

影集《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》堪稱是年度最不可忽視的文化現象之一。（Disney+ 提供）影集《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》堪稱是年度最不可忽視的文化現象之一。（Disney+ 提供）

他們是彼此最深愛的人，也是彼此最深沉的重擔。《愛情故事》憑藉四千萬小時觀看紀錄打破 Disney+ 影集收視紀錄，無疑是2026年最不可忽視的文化現象之一，這部劇還原了小約翰甘迺迪與卡羅琳貝塞特的世紀之戀，道出兩個個性截然不同的人，試圖在關係裡同時保有自己的掙扎。「美國王子」小甘迺迪要的是自由與理想，時尚女王貝塞特要的則是被看見、被保護；他們深愛彼此，卻也在愛裡一次次地把對方推向崩潰邊緣。讓全世界為之瘋狂的，不只是他們偶像劇般的愛戀，而是那種在關係中拚盡全力卻好像永遠差一步的共鳴與無力感。

抓馬片單2《沒好婚姻》

影后奧莉薇雅柯爾曼（左）和班尼迪克康柏拜區在《沒好婚姻》相愛相殺。（Disney+ 提供）影后奧莉薇雅柯爾曼（左）和班尼迪克康柏拜區在《沒好婚姻》相愛相殺。（Disney+ 提供）

一段關係最讓人害怕的結局不是從此變成陌生人，而是當兩個人因為太了解彼此，精準知道要從哪裡下手才能最大程度的傷害對方。這部由《真寵》奧斯卡影后奧莉薇雅柯爾曼、以及《奇異博士》班尼迪克康柏拜區主演的影史「最黑暗」愛情喜劇中，是兩個曾經深愛彼此的人，把多年來累積的溫柔與默契化為最尖銳的恨意，把曾經的家、幸福的婚姻、成功的事業化為荒誕又爆笑幽默的火爆戰場。如果你也正在一段經營多年的親密關係中，或許會比任何人都更理解在角色字裡行間的英式幽默下，暗藏的真摯愛意與無奈。

抓馬片單3《愛入歧途》

影集《愛入歧途》上演糾葛戀曲。（Disney+ 提供）影集《愛入歧途》上演糾葛戀曲。（Disney+ 提供）

你不是不知道他有問題，只是每次都說服自己，這次不一樣。糾葛戀曲《愛入歧途》三季橫跨八年的影集，把「為什麼明明知道不對、還是走不掉」的有毒關係拍得窒息又深刻。露西與史蒂芬從大學第一次相遇，就是一段你看著想大喊「快跑」、他們卻像著了魔一樣不斷靠近的關係，他們之間謊言堆疊著謊言、用溫柔包裹著操控，每一次的離開都以回頭收場，每一次的原諒都讓下一次的傷害更深。「我們困在這個循環裡走不出去，因為我們共享秘密，也只有彼此能接受對方最壞的部分」主演女主角葛瑞絲梵派頓的話，如果也讓你深有感觸，或許是時候點開這部影集了。

抓馬片單4《弒婚遊戲》

薩瑪拉威明在《弒婚遊戲》化身「地表最強新娘」。（Disney+ 提供）薩瑪拉威明在《弒婚遊戲》化身「地表最強新娘」。（Disney+ 提供）

由「小瑪格羅比」薩瑪拉威明主演的《弒婚遊戲》讓她一躍成為「地表最強新娘」、更讓這部作品成為締造票房與口碑雙重驚喜的邪典經典。婚禮當晚，當新娘穿著婚紗在豪宅裡亡命奔跑，追殺她的是她剛剛正式成為一份子邪教家族。看似荒誕，卻是所有步入婚姻的人都隱約感受過的極端放大版恐懼。你為愛嫁給一個人，婚禮後要承受的可能不只是他的家族，你自己以為了解他，卻可能在婚姻中挖掘出更多不為人知的祕密，而你深愛的他，面對數十年熟悉的生活加諸於你的壓力，真的還能為了愛無條件地站在你這邊嗎？

抓馬片單5《潘與湯米》

莉莉詹姆斯（左）與賽巴斯汀史坦在《潘與湯米》揭開好萊塢聲名狼藉的私密影帶外流桃色事件。（Disney+ 提供）莉莉詹姆斯（左）與賽巴斯汀史坦在《潘與湯米》揭開好萊塢聲名狼藉的私密影帶外流桃色事件。（Disney+ 提供）

喜歡抓馬的你想必有時也會嚮往驚天動地的戀愛，《潘與湯米》莉莉詹姆斯與「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦主演，演繹1997年美國搖滾樂手湯米李 （Tommy Lee） 與性感女星潘蜜拉安德森 （Pamela Anderson） 在認識四天就結婚後、私密影帶遭偷竊外流，真實卻瘋狂的桃色事件。他們之間的愛不溫柔，吵起架來更用盡全力，但愛起來也是。當你看著兩個人拼盡全力想抓住彼此，卻又拼盡全力把對方推開，讓人不禁感慨有些感情或許不論結局為何，從一開始就注定要這樣燃燒。

抓馬片單6《憐憫的種類》

導演尤格藍西莫執導的《憐憫的種類》為三段式黑色寓言。（Disney+ 提供）導演尤格藍西莫執導的《憐憫的種類》為三段式黑色寓言。（Disney+ 提供）

如果一個人願意為你做任何事，你該慶幸，還是該逃跑？《憐憫的種類》由《可憐的東西》導演尤格藍西莫執導，坎城影帝傑西普萊蒙、奧斯卡影后艾瑪史東主演的三段式黑色寓言，把「親密關係裡的控制」拍得比任何恐怖片都更讓人坐立難安。一段關係裡，佔有慾和控制欲之間那條線到底在哪裡？你以為你是在保護對方，卻讓人覺得快要窒息；你以為你只是在乎，但「在乎」說著說著就變成了「你必須」。建議如果是和另一半一起看，看完請記得確認一下你們看完討論的內容，真的還是只是電影嗎？

抓馬片單7《摩登家庭》

艾美獎情境喜劇講述《摩登家庭》每一集都有說不完的誤會與鬧劇。（Disney+ 提供）艾美獎情境喜劇講述《摩登家庭》每一集都有說不完的誤會與鬧劇。（Disney+ 提供）

走過前六部作品，最後的經典喜劇《摩登家庭》終於可以喘口氣。艾美獎情境喜劇講述《摩登家庭》三個血緣相連、形態截然不同的家庭，每一集都有說不完的誤會與鬧劇，但每一集也總會在某個不經意的瞬間讓你突然心頭一暖。中產家庭裡的菲爾笨拙地愛著 克萊兒，克萊兒嘴硬卻從不真的放手；有錢老爸傑和火辣的歌羅莉亞身份與年紀懸殊卻出奇地合拍；同志伴侶米契和 卡梅隆為雞毛蒜皮吵了十一季，卻從未懷疑過要繼續。這部劇最讓人安心的地方是：它不美化愛情，但它告訴你，那些說不清楚的混亂摩擦、那些讓你抓狂的抓馬日常，也可以是突破年齡層、國籍、性傾向的愛，更是日常瑣事對伴侶的理解與接納。

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