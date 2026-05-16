台灣YTR泰國捕獲150kg「水怪級巨魚」 遭狠甩飛出：像被揍一拳

〔記者林欣穎／台北報導〕YTR融融、泰籍演員黃可欣錄製八大《自由的旅行者》，前進泰國中部大城進行古都巡禮，當地因韓國女團BLACKPINK Lisa曾經造訪，並在社群分享後爆紅，意外成為粉絲首選熱門觀光城市。

融融（右）、黃可欣製作Lisa推薦的糖絲薄餅。（八大電視提供）

節目中，融融、黃可欣前進有「小吳哥窟」之稱的柴瓦塔納蘭寺並換上泰服拍照，也品嚐Lisa推薦的糖絲薄餅，還體驗製作過程，為了拉開糖絲，黃可欣使勁全力卻沒動靜，融融忍不住吐槽：「我有看到妳在用力，但它好像沒有任何變化…」接著融融上場，因為手勁與技巧不足，也僅拉開一點糖絲。見黃可欣咬下第一口露出疑惑：「第一口沒有感覺到糖。」一向不嗜甜的融融滿臉問號說：「有啊，很甜啊！」兩人極端的反應，也讓大家更好奇糖絲薄餅的真實風味。

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融融（右）、黃可欣（中）體驗捕捉巨型鯰魚。（八大電視提供）

行程中融融及黃可欣還與當地擁有百萬流量的泰國直播主Mr. Jeed進行交流，兩人體驗捕捉巨型鯰魚，據說這類鯰魚的存在是湄公河的傳奇，一般人想見牠一面都很難。

在Mr. Jeed的帶領下，外景隊幸運拍攝到重達150公斤的巨型魚，融融驚呼：「那已經不是魚了，反而有點像水怪。」融融形容被魚打到就像被摩托車撞的概念。融融與兩位壯漢奮力抱起這條魚，沒想到魚稍微反應掙扎，三位壯丁就被甩了出去，畫面相當震撼！一度想嘗試靠近的黃可欣則被大家阻止「要小心！」親身體驗後的融融描述：「感覺像真的被揍了一拳。」

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