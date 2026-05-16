銀赫看傻了！女選手「4次差點親到」 高張力舞台全場暴動

〔記者林欣穎／台北報導〕緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》最新一集迎來出道總決賽前的最後一道關卡，殘酷「1對1決戰舞台」。本次賽制中，選手不只得正面迎擊對手，更必須從歌曲概念、造型設計到舞蹈編排全權準備，打造最具個人色彩的SOLO舞台。高壓賽制讓現場氣氛緊繃到極點，甚至有參賽者當場情緒潰堤落淚。本集更邀請創作歌手魏如昀擔任飛行評審，首次加入《宇宙啦啦隊》評審陣容。

魏如昀開玩笑說，為了不當薪水小偷，會全程認真觀看聆聽每一位成員的表演，她也坦言：「今天是第一次擔任評審角色，我會特別重視大家邊唱邊跳時的聲音穩定度、呼吸控制，以及整體表演的流暢感。」她也鼓勵選手，「已經走到這麼後面了，希望大家能夠盡情享受舞台，把最完整的自己呈現出來。」

請繼續往下閱讀...

成員Lydia與男舞者「差點親到」的高張力編排，令人心跳加速。（緯來提供）

MC銀赫則在賽前感性表示：「現在距離出道又更近一步了，這是一段讓我感觸很深的時光。」他鼓勵選手全力衝刺到最後一刻，「真心渴望，全宇宙都會幫助你。」一句話讓不少選手瞬間紅了眼眶。

首先上場的是Lydia與苺苺對戰詮釋派翠克的歌曲《9%的醉》，其中Lydia與男舞者「四次差點親到」的高張力編排，讓銀赫忍不住笑說：「我自己也很喜歡那一段。」牛奶老師大讚Lydia有演出「微醺戀愛感」；艾莉兒與妃妃則在《Drama Queen》中大玩反差風格，艾莉兒加入武打元素與「終極系列」靈感，妃妃則挑戰性感轉變，上演一秒變裝，讓銀赫忍不住虧：「平常在家也是這樣換衣服的嗎？」笑翻全場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法