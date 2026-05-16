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娛樂 電視

（專題）《我的王室死對頭》強碰IU邊佑錫《21世紀大君夫人》！兩大韓劇霸榜 掀追劇大戰

〔記者蕭方綺／專題報導〕近期韓劇市場競爭激烈，Netflix《我的王室死對頭》與Disney+《21世紀大君夫人》更形成正面對決局面。《我的王室死對頭》憑藉王室愛情與死對頭設定，在Netflix台灣與全球榜單同步奪冠；另一邊則有由IU、邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》強勢迎戰，該劇播出後收視一路狂飆，不僅連續多週穩坐Disney+台灣排行榜冠軍，更掀起海內外劇迷熱烈討論，兩大平台話題韓劇隔空較勁，也成為近期串流市場最受矚目的焦點。

▶▶Netflix

台灣觀眾追劇口味依舊以韓劇最強勢，由韓劇《我的王室死對頭》空降拿下台灣節目榜冠軍，同時也登頂全球非英語節目榜，本週更打進包含台灣在內的全球44國排行榜，氣勢驚人。

韓劇《我的王室死對頭》空降拿下台灣節目榜冠軍。（Netflix提供）韓劇《我的王室死對頭》空降拿下台灣節目榜冠軍。（Netflix提供）

電影方面，動畫片《奇幻變身大冒險》表現最為亮眼，不僅奪下全球與台灣電影週榜雙冠王，更以3870萬觀影次數創下Netflix動畫電影單週最高觀看紀錄，本週也同步登上全球92國電影榜，掀起超高話題。

▶▶Disney+

IU、邊佑錫主演浪漫韓劇《21世紀大君夫人》持續發威，連續第三週穩坐冠軍寶座；韓劇《賭金》本週則逆勢上升至第2名，《白日提燈》與《在你燦爛的季節》分居第3、4名，顯見韓劇與中國劇仍是台灣觀眾追劇主力。

IU（左）、邊佑錫合作《21世紀大君夫人》，粉紅泡泡讓許多人看了欲罷不能。（Disney+提供）IU（左）、邊佑錫合作《21世紀大君夫人》，粉紅泡泡讓許多人看了欲罷不能。（Disney+提供）

IU（右）、邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》相當甜蜜。（Disney+提供）IU（右）、邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》相當甜蜜。（Disney+提供）

此外，台劇《動物園》與《凶宅專賣店》則持續留在榜單內，其中《凶宅專賣店》連續多週維持高人氣。

▶▶CATCHPLAY+

跟播科幻恐怖美劇《夢魘絕鎮 第4季》持續稱霸，連續第三週穩坐冠軍寶座；中港劇《絕命法官》則維持第2名。電影方面，法國、比利時合作災難片《撤離倒數13天》本週強勢升上第3名，成為榜單黑馬。

《夢魘絕鎮 第4季》持續稱霸。（CATCHPLAY+提供）《夢魘絕鎮 第4季》持續稱霸。（CATCHPLAY+提供）

▶▶LINE TV

BL台劇《向流星許願的我們》持續掀起討論，劇情描述一群年輕人在流星雨下許願後，命運與感情逐漸交錯重組，愛意也悄悄爆發；日劇《豐臣兄弟！》則以日本戰國時代為背景，描繪兄弟攜手成就統一天下霸業的熱血傳奇；另一部日劇《風，帶有香氣》聚焦護理人員的職場與人生故事，透過角色踏入充滿未知與挑戰的醫療現場，呈現溫暖又寫實的冒險旅程，也成功吸引不少劇迷關注。

BL台劇《向流星許願的我們》持續掀起討論。（LINE TV提供）BL台劇《向流星許願的我們》持續掀起討論。（LINE TV提供）

▶▶Hami Video

電影榜由動作強片《王命之徒》奪下冠軍，《四人行，不行》與人氣作品《子彈列車》分居第2、3名；戲劇榜方面，《神與律師事務所》登上冠軍，《Bonjour麵包店》緊追在後，而近期話題日劇《豐臣兄弟！》則拿下第3名。

《神與律師事務所》登上戲劇榜冠軍。（Hami Video提供）《神與律師事務所》登上戲劇榜冠軍。（Hami Video提供）

▶▶MyVideo

由此沙、任敏三度合作的古裝劇《良陳美錦》掀起話題，以「先婚後愛」設定描寫狠辣嫡女對上冷面閣老的愛恨糾葛；動漫《黃泉使者》則因影森家遭神秘勢力入侵、角色「順風耳先生」身分成謎，引發觀眾熱烈討論。

古裝劇《良陳美錦》掀起話題，以「先婚後愛」設定，描寫狠辣嫡女對上冷面閣老的愛恨糾葛。（MyVideo提供）古裝劇《良陳美錦》掀起話題，以「先婚後愛」設定，描寫狠辣嫡女對上冷面閣老的愛恨糾葛。（MyVideo提供）

犯罪題材方面，《重案解密》聚焦藏身制服下的冷血雙面警察，劇情描述惡魔警察殺害3人後縱火燒車，背後更牽扯神秘內鬼；而韓劇《末路雙嬌》則由《D.P.：逃兵追緝令》製作公司打造，找來韓韶禧與全鐘瑞兩大人氣女神首度雙主演，成為近期備受矚目的話題新作。

中國劇持續稱霸排行榜，由古裝愛情劇《佳偶天成》奪下冠軍，《蜜語紀》與《低智商犯罪》分居第2、3名。（iQIYI 提供）中國劇持續稱霸排行榜，由古裝愛情劇《佳偶天成》奪下冠軍，《蜜語紀》與《低智商犯罪》分居第2、3名。（iQIYI 提供）

▶▶愛奇藝

中國劇持續稱霸排行榜，由古裝愛情劇《佳偶天成》奪下冠軍，《蜜語紀》與《低智商犯罪》分居第2、3名，包辦前三強。其中《逐玉》穩居第4名，《愛你》則拿下第5名，顯示甜寵與古裝題材依舊深受觀眾喜愛。

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