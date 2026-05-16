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娛樂 電視

偶像女團始祖變電競阿嬤！59歲況明潔吐「接受退位」內心話

〔記者蕭方綺／台北報導〕況明潔、林書函主演的公視學生劇展《開始》，描述六旬阿嬤「秀玲」為了與孫子親近，竟拜師「問題少年」學習射擊遊戲「大逃殺」。面對「阿嬤」這樣的角色，59歲的況明潔心態豁達，她表示，自堪稱是偶像女團始祖的「城市少女」出道以來，演藝生涯就是一個「接受退位」的過程，但退位並不代表退場。她說：「我今年快60了，如果早點生小孩，40歲當阿嬤也很正常」，還笑說「即使演阿嬤，也是主角啊！」

況明潔（中）在《開始》飾演為親近孫子投入電競世界的阿嬤。（公視提供）況明潔（中）在《開始》飾演為親近孫子投入電競世界的阿嬤。（公視提供）

她這次參演學生創作「純屬緣分」，當初在臉書私訊收到邀約，得知沈修民是個不惜放棄新加坡穩定生活，來到台灣求學、定居的「瘋狂大叔」導演，也因著導演一句「台灣是我們從小的夢」，況明潔有感地說「這句話一秒打動我。我想圓他的夢，更不想讓我們台灣人丟臉」。

況明潔（後）在《開始》飾演阿嬤，拜師電競高手林書函。（公視提供）況明潔（後）在《開始》飾演阿嬤，拜師電競高手林書函。（公視提供）

為精準演出「電競阿嬤」的成長之路，過去連電腦操作都感到棘手的況明潔，在開拍前下足苦功，不僅親自到攝影師家學打電動，甚至主動要求增加難度。最終在拍攝現場的網咖包場期間，況明潔趁著燈光補設的空檔，拉著劇組成員一起練習遊戲，從「每次都死」打到令男主角林書函不禁脫口讚嘆「小玲姐你很厲害！」也讓整個劇組都印象深刻。

況明潔（左）在《開始》飾演阿嬤，拜師電競高手林書函。（公視提供）況明潔（左）在《開始》飾演阿嬤，拜師電競高手林書函。（公視提供）

導演沈修民在劇本安排阿嬤這角色克服「左撇子」的身體習慣，也意外勾起況明潔的童年回憶。況明潔透露「我其實天生就是左撇子，只是小時候被大人硬改過來了」。也為了這部戲，她決定「校正回歸」，在生活中刻意改用左手滑手機、滑鼠與餵小孩吃飯，甚至要求劇組「盯著她」，只要她伸出右手就馬上提醒。

拍攝過程，況明潔的豐富經驗也發揮在戲外，她從前製期就協助新加坡籍導演，一字一句潤飾台詞成台灣較慣用語彙；更主動提醒攝影師注意鏡頭邏輯，協助調動場次順序，替劇組精算場地費與時間壓力，下戲後還順道載男主角林書函回家，「能幫他們省一點就省一點。」當導演提議想多拍一天時，況明潔直接拍板「我就給你五天，你不拍完就成不了，沒有後路」。

況明潔年齡即將邁入6字頭，不施脂粉仍顯駐顏有術。（公視提供）況明潔年齡即將邁入6字頭，不施脂粉仍顯駐顏有術。（公視提供）

《開始》導演兼編劇沈修民，本身就體現一場「重新開始」的冒險。原來他過去在新加坡擔任高級講師，也曾在紐約學府從事專業聲音教師，指導過的學生甚至包括《孤味》導演許承傑、《帶我去月球》導演謝駿毅等。五年前沈修民辭去新國工作，考進台藝大電影研究所，之後家人、愛貓也到台北重聚。

沈修民表示「我曾感受到社會對『年齡、職業與成就』既定定義所帶來的壓力。」，當他以短褲、綠髮模樣在校門口接小孩，常接收到旁人異樣目光。「這種不在正確位置上」的錯位感提供他《開始》的創作靈感。片中「年長徒弟、年輕師傅」的師徒反轉，既是對傳統功夫片的致敬，也象徵著「面對改變，無論幾歲，人仍能學習並重新開始」。

新加坡籍沈修民（前排中）編導，況明潔、林書函（前排左1、3）主演公視學生劇展《開始》開鏡照。（公視提供）新加坡籍沈修民（前排中）編導，況明潔、林書函（前排左1、3）主演公視學生劇展《開始》開鏡照。（公視提供）

《開始》片中除了電競元素，沈修民刻意在劇中安排一台故障的老式錄音機，象徵消失媒介中的時間痕跡，也以其音聲處理專業，在配樂中選擇1980年代合成器流行音樂（synth-pop），懷舊的質地巧妙呼應了況明潔「城市少女」巔峰時期音樂風格，沈修民說「就是對那個年代音樂的一種致意」。

公視學生劇展將於本週日（5/17）晚間10時、10時30分，分別首播新加坡導演沈修民的新作《開始》，以及朝陽科大廣電系馬來西亞籍學生魏泳薇編導、描繪青春期孩子面對父母關係的作品《新年》；播出後並同步上架公視+平台。

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