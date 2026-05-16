人生必看臺灣音樂劇！《勸世三姊妹》4年第3度回歸 再現台式牽亡

〔記者蕭方綺／台北報導〕2023、2024連續兩年締造秒殺熱潮，於2025年受邀前進紐約外百老匯演出的現象級臺灣原創音樂劇《勸世三姊妹》，被觀眾譽為「人生至少要看一次的臺灣音樂劇」的重量級作品，即將在8月正式展開全台北中南三站巡迴演出。這不僅是《勸世三姊妹》首度跳進國家兩廳院，更將挑戰臺灣原創音樂劇首次「國家兩廳院連續演出一個月」的長銷紀錄。

王為在《勸世三姊妹》飾演神秘瘋癲的大伯公。（大慕可可、躍演提供）

《勸世三姊妹》由躍演劇團金牌導演曾慧誠、新銳作曲家康和祥與金鐘編劇詹傑聯手打造，以西方音樂劇的流行音樂語彙重新詮釋台式幽默，巧妙融合臺灣民間普遍視為老派及不祥的「牽亡歌陣」文化，在荒謬熱鬧與獵奇風景之中，道盡臺灣家庭最深層的情感與遺憾，前面笑得有多開心，後面哭得就有多慘，讓它成為觀眾心中「後勁最強」的音樂劇作品。

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《勸世三姊妹》2026年回歸劇場。（大慕可可、躍演提供）

一路孵育《勸世三姊妹》從無到有，導演曾慧誠致力於推廣台灣音樂劇，也想帶著作品走往更遠之處。他提到：「《勸世三姊妹》是一齣從台灣土地長出的音樂劇，在歡笑、荒謬與眼淚之間，陪著我們重新凝視死亡、思念與告別。透過牽亡歌陣與當代音樂劇的交織，把屬於台灣人的情感與生命記憶唱進劇場，希望讓這片土地最真實的生命記憶，被更多人看見，也讓文化不只是被保存，而是真正活在當代人的心中。」

《勸世三姊妹》的潑辣大姊宋國珍由張擎佳飾演。（大慕可可、躍演提供）

2026年回歸舞台的《勸世三姊妹》全台巡演將全面升級，在舞台、燈光及聲響設計大幅進化，以國家級劇院規格重新打造「最台味」的劇場體驗，原班人馬演員群也將全體回歸。三姊妹中的潑辣大姊宋國珍由張擎佳飾演，今年巡迴更加入了生力軍周宛怡共同擔綱演出，張芳瑜飾演溫和甜美的二姊宋國美，宮能安飾演美豔小弟宋國豪，呂承祐飾演個性截然不同的雙胞胎阿獅／阿狗，三姊妹消失多年的父親宋德正由葉文豪飾演，而王為則飾演神秘瘋癲的大伯公。

《勸世三姊妹》2026巡演將於5月15日早鳥啟售，5月21日正式啟售。

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