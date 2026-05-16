楊繡惠錄影突蹦出「老相好」！真相曝光全場笑翻

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持民視《綜藝新時代》日前到台北信義區，展開一場「高貴不貴」的台北之旅，主持人與擔任來賓的啦啦隊女神廉世彬，首站便來挑戰四獸山之一「象山」。

楊繡惠（左起）、籃籃、廉世彬、阿翔。（民視提供）

楊繡惠開玩笑稱「象山是他的老相好鄭成功命名的」，眾人荒謬解釋鄭成功當年是「操作空拍機」才發現山形像大象，無厘頭開場讓全場笑翻。眾人一邊走上山，一邊介紹沿途風景，卻不曾想剛爬到一半啦啦隊女神廉世彬便氣喘吁吁，被籃籃調侃前陣子他們一起跑棒球場時，廉世彬跑到一半就開始用走的，逗得大家哈哈大笑。歷經千辛萬苦抵達觀景平台，看見台北101的景色後，都直呼「這樣的辛苦值得！」

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隨後大家前往一生必去一次的「Skyline 460」，搭乘金氏世界紀錄最快的電梯，抵達海拔460公尺的101頂樓戶外環道行走，欣賞360度無死角信義區美麗市景，阿翔稱「天氣好到可以看見基隆」，楊繡惠和籃籃胡亂附和：「真的!還可以看見龜山島啊！」。為挑戰好萊塢巨星威爾史密斯同款的「高空坐姿照」，楊繡惠坐上平台，嚇到全程緊抓安全繩，直呼：「一輩子上去這一次就夠了！」，喜歡高空美景的廉世彬卻驚呼：「101的風景好漂亮! 」。

除了刺激的高空體驗，眾人也進入了過去為招待國家元首或貴賓才開放的「蕨蘭秘境」，特邀花藝師為台灣多樣蕨類與蘭類所創造的空間，每日限量400名，不只賞花，還能在台灣最高花園品嚐花香咖啡與特製蕨類甜點，享受沉浸式的感官饗宴，籃籃直呼：「蕨蘭秘境，果然截然不同！」

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