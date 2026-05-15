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娛樂 日韓

Jennie素顏照翻車？ 鏡中倒影意外曝光 網酸：忘了修這裡嗎

Jennie素顏模樣曝光。（翻攝自IG）Jennie素顏模樣曝光。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓大勢女團「BLACKPINK」成員Jennie是時尚寵兒，屢屢參加服裝秀、時尚秀等活動。近日，她透過社群分享多張生活照，其中包含她的素顏照以及對著鏡子自拍畫面，引起鍵盤柯南熱議，認為鏡中的她暴露了真實模樣。

即使素顏，Jennie的膚質仍然令人羨慕。（翻攝自IG）即使素顏，Jennie的膚質仍然令人羨慕。（翻攝自IG）

Jennie外型亮麗，一張受時尚圈喜愛的「厭世臉」更讓她備受追捧。在Jennie的素顏照中可見到她的膚質和膚況相當好，即使沒有經過化妝修飾，仍然吹彈可破。但在另外一張Jennie靠在鏡子上的照片中，網友發現裡頭的倒影卻略顯圓潤，跟正面臉蛋輪廓有些許差異，質疑她修圖之外，更酸諷：「整張臉都修了，卻沒處理倒影，好尷尬」。

Jennie倚著鏡子拍照，鏡中反射出來的模樣較為圓潤。（翻攝自IG）Jennie倚著鏡子拍照，鏡中反射出來的模樣較為圓潤。（翻攝自IG）

許多網友紛紛跳出來替Jennie說話，認為應該是拍攝角度造成畫面中倒影差異，更展開激烈討論。

雖然網路上吵翻天，但女主角本人Jennie卻未做出任何回應。

有網友認為Jennie忘記幫鏡子裡的自己修圖；也有網友認為只是拍攝角度造成。（翻攝自IG）有網友認為Jennie忘記幫鏡子裡的自己修圖；也有網友認為只是拍攝角度造成。（翻攝自IG）

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