黃仁勳喝豆汁變臉了！吳慷仁也喝過 館長讚：越喝越好喝

〔娛樂頻道／綜合報導〕川習會在中國登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也現身北京，今天（15日）網傳一段影片立刻引發熱議，原來黃仁勳在品嘗「豆汁」之後，瞬間變臉，似乎對「豆汁」相當不解。其實過去也不少藝人品嘗過豆汁，反應都掀起討論。

黃仁勳無法接受豆汁。（翻攝自X）

愛到處走透透的黃仁勳，趁著在北京期間觀光，不只品嘗炸醬麵，走到一半還有熱心民眾為他遞來豆汁，沒想到他喝了一口就立刻皺眉，完全沒有做表情控管，直言：「這什麼東西啊。」讓身旁眾人都笑了出來，還有人跟他解釋這就是「北京豆汁兒」。

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吳慷仁喝過豆汁，表情也難以控制。（翻攝自微博）

其實豆汁並非所有人都能接受，不過不少人到了當地還是想要是著挑戰看看，吳慷仁曾經在小紅書平台分享喝豆汁的影片，大喊「我愛豆汁、豆汁愛你」，不過他坦言喝豆汁會抖一下，喝到底部更是露出猙獰的表情。

館長對豆汁接受度較高。（翻攝自YouTube）

定居北京多年的林佑威則直言豆汁的味道讓他終生難忘，嫁到中國的伊能靜同樣表情失守，「怎麼是酸的，我有點不太行。」館長陳之漢也在汪小菲的介紹下品嘗豆汁，館長點點頭稱「可以啊，就像酸辣湯的酸，越喝越好喝」，似乎接受度比較高。

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