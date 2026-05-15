不忍了！哈林不甘當動力火車「備胎嘉賓」抖出原來想找的是「金曲歌后」

動力火車今晚再次登上小巨蛋開唱，邀請到重量級嘉賓「哈林」庾澄慶（中）。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳演唱組合動力火車，今（15日）晚再次登上小巨蛋舉辦「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，邀請到重量級嘉賓「哈林」庾澄慶，沒想到哈林竟說要抱怨一下，爆料原本動力火車想找的是金曲歌后A-Lin，但因對方沒空才找他，不甘心變成「備胎嘉賓」。

動力火車大讚哈林是「偶像的祖先」。（記者王文麟攝）

對於哈林的「抱怨」，尤秋興趕緊解釋，想找A-Lin當嘉賓「只是隨便說說！」還大讚哈林是「偶像的祖先」，又誇哈林是動力火車的養分，還笑說：「不是肥料。」另外又說：「哈林哥是搖滾先驅，不是祖先。」

請繼續往下閱讀...

動力火車和哈林合唱《熱情的沙漠》。（記者王文麟攝）

動力火車和哈林合唱《熱情的沙漠》，唱完之後，顏志琳說從小就聽哈林唱歌，「學生時期常常聽你的歌。」還主動說要唱哈林的一首歌《傷心歌手》，哈林相信顏志琳說的是真心話，因為很多人說喜歡哈林都是說聽他的《讓我一次愛個夠》開始，能夠唱出《傷心歌手》，確實是真粉絲。

哈林誇動力火車能在小巨蛋唱3場很不容易。（記者王文麟攝）

另外哈林也誇動力火車能在小巨蛋唱3場很不容易，又提到唱大巨蛋未必很好，直言大巨蛋只做一場沒法打平，兩場都半滿也沒意思，還是動力火車小巨蛋3場都滿比較厲害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法