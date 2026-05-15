孫燕姿又熱又暈差點中暑 靠這台灣小吃獲得救贖：醒了過來

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后孫燕姿今晚在大巨蛋舉辦首場「就在日落以後」巡迴演唱會，她相隔多時來台灣，狂嗑米苔目、粉肝、虱目魚肚、涼麵等小吃，還透露大腸包小腸是她的最愛。

孫燕姿相隔12年重返台北開唱。（Make Music提供）

演唱會以「極美、未知、夢境、生活、人物」五大篇章鋪陳情緒層次，今晚孫燕姿唱到「未知」篇章，她換上盔甲造型演唱《克卜勒》，更首度在台北演唱新歌《飛瀑而下》，全場興奮大聲唱和。到了「夢境」篇章，孫燕姿搭上「小飛床」升上高空，接著帶來《風箏》、《漩渦》，讓人聽得如癡如醉。

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孫燕姿笑問觀眾：「喜歡我的小飛船嗎？今天，我坐著我的小飛船，飛飛飛飛飛，來到台北。」她接著說：「你們知道我在台北最喜歡吃什麼東西嗎？」透露上次來台拍攝《飛瀑而下》MV，換上太空裝又重又熱差點中暑，「突然之間呢，有人就送來一份『大腸包小腸』。我吃了一口，感覺就醒了過來。」

孫燕姿首度在台北大巨蛋開唱。（Make Music提供）

她也分享與台北的淵源，感性聊起過去在台北拍攝MV的珍貴回憶，「我記得我們在最繁忙的時候，在西門町拍《作戰》；然後在店面都關的時候，凌晨的時候，我們在萬華拍了《跳舞的梵谷》」。

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