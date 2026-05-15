孫燕姿大巨蛋哽咽快哭了 絕美造型激似奶瓶刷變這樣

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后孫燕姿相隔12年在台北開唱，今晚舉辦首場「就在日落以後」巡迴演唱會，回到出道地點，孫燕姿開場就哽咽表示：「台北是第一個擁抱我的城市，在這裡從沒有人認識我，到五分埔到處都在播《綠光》。」心情百感交集。

孫燕姿相隔12年重返台北開唱。（Make Music提供）

演唱會透過「極美、未知、夢境、生活、人物」五大篇章鋪陳情緒層次，染上嶄新灰褐髮色的孫燕姿，開場以視覺效果滿分，激似奶瓶刷的華麗造型登場，並以《我要的幸福》揭開序幕，極美光影瞬間點亮大巨蛋，接著帶來《超快感》、《綠光》、《神奇》等嗨歌。

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孫燕姿熱情向觀眾喊話：「台北的朋友在哪裡？你們的聲音是不是最大聲的？大巨蛋可以多大聲？」歌迷則以震耳欲聾的尖叫聲回應。談到重返台北，孫燕姿感性說：「這個演唱會對我來講，有非常多的感觸，26年前我的第一份工作就是在這裡發生的！」

孫燕姿以華麗造型開場。（Make Music提供）

隨後孫燕姿笑稱：「26年了，大家都變了，白頭髮的白頭髮、老花的老花、胖的胖、腫的腫，重點是有些東西是不會變的，就像沒有一個47歲的婦人，像她這樣唱歌！」接著深情獻唱《我的愛》。

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