南韓戀綜播出霸凌現場 女嘉賓崩潰送醫 網怒轟冷血

南韓戀愛綜藝節目《我是solo》，播出內容受爭議。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓戀愛綜藝節目《我是solo》爭議不斷，雖然播出進入第31集，卻爆出女嘉賓集體霸凌醜聞，最後導致女嘉賓順子胃痙攣送醫，這一幕也被播放，觀眾看完紛紛覺得拳頭硬硬的。網友更翻出節目導演過去拍攝的其他戀愛綜藝節目，赫然發現竟有嘉賓曾被逼死。

《我是solo》日前播出，女嘉賓玉順、英淑、正熙瘋狂講順子的壞話，然而順子人就在隔壁房，3人小團體在13日的節目中然維持惡劣行為，排擠順子。在訪問環節時，順子表示：「回到宿舍準備，做出選擇時更痛苦」，她說其他3人明明就知道她在旁邊的房間，卻不斷放狠話，例如：「要把她狠狠踩在腳下」。長期忍受下來，順子崩潰了，除了心情很差之外，胃也出現不適症狀。

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《我是solo》之前就爆發過性醜聞。（翻攝自X）

忍無可忍的順子最後受不了嚴重排擠，像製作單位表示自己非常不舒服，壓力大到肚子很痛，之後狀況一日壞過一日，最終被救護車送往醫院急救。參加者鬧到上醫院，製作單位竟然毫無刪減，將全部畫面都播出，這讓韓國觀眾感到吃驚，更指出這種行為非常誇張，已經可以稱得上霸凌。

《我是solo》播出至今爭議不斷。（翻攝自X）

網友也挖出《我是solo》節目拍攝製作人南圭洪，過去也曾製作過其他戀愛綜藝節目《The Mate》當是一名女嘉賓想不開，走上絕路，導致整個節目停播。如今眼看悲劇又要重演，觀眾痛批製作人毫無同理心又冷血。

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