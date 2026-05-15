自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

南韓戀綜播出霸凌現場 女嘉賓崩潰送醫 網怒轟冷血

南韓戀愛綜藝節目《我是solo》，播出內容受爭議。（翻攝自X）南韓戀愛綜藝節目《我是solo》，播出內容受爭議。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓戀愛綜藝節目《我是solo》爭議不斷，雖然播出進入第31集，卻爆出女嘉賓集體霸凌醜聞，最後導致女嘉賓順子胃痙攣送醫，這一幕也被播放，觀眾看完紛紛覺得拳頭硬硬的。網友更翻出節目導演過去拍攝的其他戀愛綜藝節目，赫然發現竟有嘉賓曾被逼死。

《我是solo》日前播出，女嘉賓玉順、英淑、正熙瘋狂講順子的壞話，然而順子人就在隔壁房，3人小團體在13日的節目中然維持惡劣行為，排擠順子。在訪問環節時，順子表示：「回到宿舍準備，做出選擇時更痛苦」，她說其他3人明明就知道她在旁邊的房間，卻不斷放狠話，例如：「要把她狠狠踩在腳下」。長期忍受下來，順子崩潰了，除了心情很差之外，胃也出現不適症狀。

《我是solo》之前就爆發過性醜聞。（翻攝自X）《我是solo》之前就爆發過性醜聞。（翻攝自X）

忍無可忍的順子最後受不了嚴重排擠，像製作單位表示自己非常不舒服，壓力大到肚子很痛，之後狀況一日壞過一日，最終被救護車送往醫院急救。參加者鬧到上醫院，製作單位竟然毫無刪減，將全部畫面都播出，這讓韓國觀眾感到吃驚，更指出這種行為非常誇張，已經可以稱得上霸凌。

《我是solo》播出至今爭議不斷。（翻攝自X）《我是solo》播出至今爭議不斷。（翻攝自X）

網友也挖出《我是solo》節目拍攝製作人南圭洪，過去也曾製作過其他戀愛綜藝節目《The Mate》當是一名女嘉賓想不開，走上絕路，導致整個節目停播。如今眼看悲劇又要重演，觀眾痛批製作人毫無同理心又冷血。

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中