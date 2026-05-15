（影）阿扁AI影片洗版 改編經典選舉歌 一句「抓老鼠」網笑瘋

前總統陳水扁積極經營社群，被網友戲稱「海巡王」。（資料照，記者王榮祥攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前總統陳水扁積極經營社群平台，甚至被網友戲稱為「海巡王」。今（15）日他上傳新影片，透過AI技術改編經典歌曲《台北新故鄉》，親自入鏡獻唱，網友大笑：哈哈哈，太猛了。

民進黨決定由立委沈伯洋出征2026年台北市長人選，挑戰尋求連任的國民黨籍現任市長蔣萬安。陳水扁以「假彈真唱」形式，替沈伯洋助陣，意外掀起熱烈討論。陳水扁說，台南是阿扁出生長大的故鄉，台北則是阿扁外出打拚的新故鄉：「難得有吉他，先讓阿扁假彈真唱，為大家獻上阿扁版《台北新故鄉》，也獻給台北新故鄉台北新市長沈伯洋」。

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陳水扁以「假彈真唱」形式，替沈伯洋助陣。（翻攝自Threads）

《台北新故鄉》是1994年台北市長選舉期間，替當時候選人量身打造的歌曲，陳水扁一如既往改編了歌詞，融入當代城市議題與個人觀察，更提到環境整潔與鼠患問題。他高唱著：「街道乾淨沒老鼠」、「每天出門不生氣」，尤其是最後一句「抓到老鼠不能放」讓不少網友哈哈大笑說：看到沒老鼠大笑，原詞不是這樣，哈哈，不愧是阿扁。

前總統阿扁打趣：假彈真唱，為大家獻上阿扁版《台北新故鄉》。（翻攝自Threads）

網友紛紛在影片下留言：「阿扁總統過得健康快樂就是對下黑手的黨國餘孽最好的反擊」、「台北新故鄉真的是選舉歌裡面經典中的經典」、「連來賓掌聲鼓勵都有～～阿扁總統你真的太猛了」、「好強ㄟ！阿扁又轉身變成唱作俱佳的歌手…進化的速度，連車尾燈都看不到了」。

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