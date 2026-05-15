天心《祭弒》扮鬼太恐怖 網友做惡夢：是不是要收驚？

天心《祭弒》劇照嚇死人。（威視電影提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕靈異驚悚電影《祭弒》票房傳捷報，上映兩週全台票房累計995萬，預計今天（15日）將正式突破1000萬大關，海外版權也持續熱賣，已確認售出印尼、馬來西亞、越南等7個國家，台式恐怖即將橫掃海外。天心在片中化鬼妝，沒想到真的嚇壞大批Threads網友，有人做惡夢，也有人直呼：「是不是要去收驚？」

天心《祭弒》鬼妝下嚇壞網友，半夜驚見她站床邊急求收驚。（威視電影提供）

《祭弒》展現極致感官恐懼與充滿禁忌的家庭悲劇，天心在片中遭邪靈附身，與飾演驅魔人的曹佑寧展開一場結合宗教儀式與扎實格鬥的精彩對決。為呈現邪靈附身後極限扭曲的肢體，她親上陣吊鋼絲，挑戰「蜘蛛爬牆」的高難度動作，甚至一躍而下壓制曹佑寧。天心笑稱：「拍攝時我一直幻想自己是《大法師》的小女孩！」儘管吊鋼絲與動作套招極度消耗體力，她仍直呼過癮：「腎上腺素爆棚，越打越順，直到回家洗完澡才感覺到痠痛。」

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《祭弒》天心浮腫血管與青紫屍斑臉遍布全臉，特化妝容現場嚇壞莊凱勛。（威視電影提供）

與她對打的曹佑寧則餘悸猶存地說：「天心姐像蜘蛛一樣在牆上爬，突然跳到我身上攻擊，那一刻的真的完全被壓制。」最讓他印象深刻的是，天心排戲時頂著慘白鬼妝，竟淡定提議：「還是我跳到他身上後，再抓破他的臉大噴血？」讓曹佑寧聽完背脊發涼。

《祭弒》李杏片中慘遭虐殺變怨魂，鬼妝扮相駭人。（威視電影提供）

除了驚人的肢體動作，天心的特殊化妝也是一大看點。精細浮腫的血管與青紫屍斑遍布全臉，加上毫無血色的慘白膚色，讓飾演她老公的莊凱勛坦言，好幾次一早進攝影棚準備時，在毫無防備下推門想跟天心打招呼，迎面而來竟是一個「不像人的怪物」，瞬間被嚇醒：「即使我膽子算大，但無預警撞見，真的非常恐怖。」同樣以鬼妝現身的李杏，片中飾演懷抱復仇之心的怨魂，談到角色因遭殘認虐殺而希望拉所有人一起下水，她也心疼表示：「任何人都不該被這樣對待，希望每個靈魂都能好好善終。」

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