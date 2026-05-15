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娛樂 日韓

張員瑛不當公主了 低腰穿搭辣露昂貴黑色內褲 價格網驚呆

南韓人氣女團IVE成員張員瑛有「神顏女神」美稱。（翻攝自IG）南韓人氣女團IVE成員張員瑛有「神顏女神」美稱。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓人氣女團IVE成員張員瑛有「神顏女神」美稱，她的五官精緻，就像洋娃娃一樣，是許多人心中的美麗典範。張員瑛在時尚圈也相當受歡迎，身為國際精品品牌MiuMiu代言人的她，日前曬出一組酷帥美照，挑戰低腰風潮的她，黑色內褲為走光現行，引起粉絲暴動，更瞬間登上熱門搜索關鍵字。

張員瑛為展現出「Sagging Fashoin」刻意將褲子拉低到腰線以下，刻意露出內褲頭。（翻攝自IG）張員瑛為展現出「Sagging Fashoin」刻意將褲子拉低到腰線以下，刻意露出內褲頭。（翻攝自IG）

看起來像公主一樣的張員瑛，為了展現出「Sagging Fashoin」刻意將褲子拉低到腰線以下，並刻意露出內褲頭，這種風潮起源於美國監獄，後來因嘻哈文化逐漸影響時尚圈，加上K-POP偶像與社群媒體重新演繹，成為混搭性感與街頭感的復古指標。

張員瑛昨（14）在社群曬出多張照片，寫下：「你有點讓我心動，跟我一起走吧！」一系列照片中，有甜美俏皮的米白色短版無袖上衣搭配低腰裙裝；也有刻意露出黑色內褲邊緣的低腰穿搭。

張員瑛罕見挑戰街頭文化。（翻攝自IG）張員瑛罕見挑戰街頭文化。（翻攝自IG）

原來張員瑛在服裝內搭配了比基尼，兩件式的泳衣被網友搜出價格約150萬韓元（約新台幣9.8萬元），而她露出的棉質內褲價格則為1170美元（約新台幣3.5萬元），竟是所有穿搭中價格高居第4名的單品，網友都驚呆了。

勇敢踏出框架，擺脫甜美、優雅形象的張員瑛，罕見挑戰街頭文化，同款造型也出現在張員瑛的機場時尚中，粉絲超興奮能看到張員瑛迥然不童的一面，高呼：這是真人AI啊！

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