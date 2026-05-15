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娛樂 音樂

動力火車人緣太好！八點檔女神放話忠孝東路罵九遍 周董阿妹全來了

動力火車今晚將再登小巨蛋開唱。（華研提供）動力火車今晚將再登小巨蛋開唱。（華研提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕動力火車不只歌曲動聽，人緣更是好！今（15日）晚顏志琳、尤秋興將再次登上台北小巨蛋展開3場演出，不只「周董」周杰倫、「阿妹」張惠妹、「那魯灣」女神A-Lin等天王天后送花祝賀，八點檔女神苗可麗也送上超大花籃，笑稱想和動力火車合唱《忠孝東路罵九遍》。

苗可麗送花祝福，笑說想和動力火車合唱《忠孝東路罵九遍》。（記者陳慧玲攝）苗可麗送花祝福，笑說想和動力火車合唱《忠孝東路罵九遍》。（記者陳慧玲攝）

「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，一連三場都完售，展現動力火車旺盛人氣，今天小巨蛋外場也是花團錦簇，平常最愛罵人罵出特色的苗可麗，在花牌上幽默寫到「祝動力火車演唱會發車大吉，演藝圈有你們這兩台火車，台灣的音樂才夠力！今天我不罵人，只給你們滿滿的動力。」除了祝福動力火車「演出圓滿成功」，苗可麗還逗趣署名說：「也想上台合唱《忠孝東路罵九遍》的苗可麗賀」

阿妹送花祝福動力火車。（記者陳慧玲攝）阿妹送花祝福動力火車。（記者陳慧玲攝）

周杰倫送花祝福動力火車。（記者陳慧玲攝）周杰倫送花祝福動力火車。（記者陳慧玲攝）

阿妹祝福動力火車演唱會「Good Show」，周董則說：「演唱會加油！」另外已接下本屆金曲獎主持大任，之前在台東跨年晚會上唱紅「娜魯7-11」的金曲歌后A-Lin花牌則寫「乙定是Good Show！你們的那魯灣小妹妹A-Lin」。而再次入圍金曲獎歌王的蕭煌奇，送花的花牌寫著「祝動力老爺們，演唱會發車順利。」再玩地獄梗寫到「司機阿奇會開著末班車來接你們回家，愛你們喔！」

金曲歌后A-Lin送花祝福動力火車。（記者陳慧玲攝）金曲歌后A-Lin送花祝福動力火車。（記者陳慧玲攝）

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