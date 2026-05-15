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娛樂 最新消息

詹仁雄親組正妹女團全說了 互揭出道兩年心聲

〔記者張釔泠／台北報導〕女團CRYXTAL幽靈水晶由芝婷、子瑄、子秦、昀靚、蔡菜、書蘊組成，成員是老闆詹仁雄親自嚴選，並於選秀節目《未來少女》首度亮相，2024年6月正式出道，轉眼已經2年，近來宣布推出新單曲《心臟爆擊 Heart Attack》。

女團CRYXTAL幽靈水晶出道兩年。（踢帕娛樂提供）女團CRYXTAL幽靈水晶出道兩年。（踢帕娛樂提供）

幽靈水晶當初在節目屬於隱藏團，每個舞台都圈粉許多人，成員也分享被其他人心臟爆擊的故事。芝婷稱讚在表演《我只是在生我自己的氣》時，會被書蘊的眼神打動，「好想讓大家體驗一下我的視角一次」。書蘊則回讚表演《Really》的時候，兩人都會對視，芝婷的眼睛閃閃發亮。

子瑄最近養了寵物鼠，她笑說每次寵物鼠炸毛的時候，心都像被洗滌過一樣。蔡菜家養了一隻比熊犬，不管狗狗做什麼，都會被心臟爆擊。子秦每次觀看偶像們的演唱會時都會被心臟爆擊，想跟偶像們一樣，一上台就可以有震撼的感染力。昀靚透露最近幽靈水晶很喜歡拍攝一個從上往下拍攝、大家一起往上看的照片，拍起來很像小動物，超級可愛。

女團CRYXTAL幽靈水晶出道兩年。（踢帕娛樂提供）女團CRYXTAL幽靈水晶出道兩年。（踢帕娛樂提供）

轉眼出道將近2年，成員也分享心境，芝婷透露在唱跳的部分進步很多，對於表演已經慢慢找到風格，給自己80分。昀靚打70分，透露大家經過2年成長非常多，已經變成家人，而她也在大家的照顧下開心長大。

子秦、蔡蔡幫自己打60分，認為還有很多要加強、學習的地方。子瑄則幫大家打99分，一起回顧初登場的舞台時，發現大家真的有好好長大，越來越能夠展現幽靈水晶獨有的甜酷治癒風格。

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