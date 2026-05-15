演戲20年竟入圍新演員！《人生海海》魏雋展感性發聲：中年男子的榮幸

魏雋展在《人生海海》飾演大哥阿耀，長年在台灣工作的他返鄉處理父喪。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕2026台北電影獎入圍名單今天（15日）出爐，由廖克發執導的電影《人生海海》入圍2項大獎，包括去年已經拿下金馬女配角的陳雪甄，這次同樣獲得北影女配角提名；魏雋展是去年影帝遺珠，這次獲得最佳新演員提名。

陳雪甄以《人生海海》中韌性十足的妹妹「水雲」一角，獲金馬評審團「15票一致通過」勇奪最佳女配角。（甲上娛樂提供）

對於入圍最佳女配角，陳雪甄表示：「謝謝導演廖克發，謝謝電影《人生海海》劇組的大家。能跟這群優秀女性們一起並列入圍，深感榮幸。可以持續參與在台北電影節中更是開心！」

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在劇場演出20年，第一次演電影就獲得提名的魏雋展，今天也有感而發：「作為一個中年男子，兩個孩子的爸，同時也是長年的劇場人，能有機會成為一個電影新鮮人甚至入圍，已經是莫大榮幸。真的要特別感謝導演克發大膽的起用，也要謝謝雪甄在整個拍片過程給我的幫助和引導，謝謝台北電影節！」

《人生海海》由金馬得主陳雪甄（左）、實力派演員魏雋展飾演兄妹，有許多動人對手戲。（甲上娛樂提供）

《人生海海》描述長年在台灣工作的阿耀（魏雋展飾）返鄉處理父喪，卻遭遇宗教局「搶屍」危機，面對突發衝突，三兄妹態度截然不同：哥哥阿耀選擇退讓、弟弟阿財（呂楊飾）正面衝撞、妹妹水雲（陳雪甄飾）則勉力維持儀式與秩序；隨著喪事推進，塵封的家族往事逐一浮現……。

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