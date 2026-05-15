舒淇《女孩》入圍9項！惋惜邱澤成影帝遺珠：抱歉是我的缺失

《女孩》導演舒淇（右三）與金獎幕後團隊聯手，造型指導許力文（左起）、藝術指導黃美清、攝影指導余靜萍、監製葉如芬、製片人張雅婷。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕2026台北電影獎入圍名單出爐，舒淇執導的電影《女孩》獲得9項提名，舒淇遺憾邱澤、白小櫻、9m88等人未能獲得青睞，其中邱澤更被台北電影節總監李亞梅指出是影帝遺珠。

《女孩》一口氣入圍9項大獎，包括最佳劇情長片、最佳導演（舒淇）、最佳編劇（舒淇）、最佳女配角（林品彤）、最佳攝影（余靜萍）、最佳剪輯（張叔平、黎冠東）、最佳原創電影音樂（林強）、最佳美術設計（黃美清、涂碩峯）、最佳造型設計（許力文）。

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舒淇發表入圍感言：「謝謝台北電影節對《女孩》的肯定，雖然得知入圍的訊息十分開心，但心中對於演員們未能一同入圍感到難過，我非常感謝這麼多優秀演員的參與，用他們傑出的表演共同完成這部電影，《女孩》是一部屬於大家的作品，但是對於我的演員邱澤、小櫻、9m88，他們在《女孩》的鏡頭裡、心裡強壓抑著內心崩潰的投入，一出鏡頭外才把眼淚流出來的痛苦，這樣的情感得不到評審的青睞，就是身為導演的缺失，對他們感到十分抱歉。」

林品彤在《女孩》中飾演無懼眼光、自在生活的李莉莉。（甲上娛樂提供）

金馬影后林品彤則獲得女配角提名，表示：「非常感謝評審的肯定，能夠入圍最佳女配角，對我來說是很大的鼓勵。謝謝如芬姐、謝謝舒淇導演的信任，也謝謝《女孩》劇組和演員夥伴們，一起完成這段珍貴的旅程。最後謝謝小麗和莉莉，謝謝妳們陪我走過這場青春之旅。真的很開心，也很感謝！」

許力文憑藉著《女孩》入圍最佳造型設計，「感謝如芬姐的邀請讓我有機會參與《女孩》這部電影，與這麼多優秀的工作人員一起合作。也感謝造型組和所有演員的配合，才能在畫面上呈現出這樣好的視覺效果。最後要特別感謝舒淇導演寫了《女孩》的劇本，讓所有成長過程中受創傷所苦的女孩們，在看了《女孩》之後，或許也能有所共鳴，知道有人能理解自己的傷痛，你不孤單。」

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