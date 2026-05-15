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娛樂 最新消息

阿雅業配翻車 中國創作者怒控抄襲斥責：傲慢

藝人阿雅抖音業配影片，遭中國網紅毛小星控抄襲。（翻攝自IG）藝人阿雅抖音業配影片，遭中國網紅毛小星控抄襲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕藝人「阿雅」柳翰雅先前在抖音po一段業配影片，內容是她到美國好萊塢明星健身教練Steve Zim那兒學習，並趁機推銷保健品。這段影片遭中國抖音網紅毛小星指控抄襲，

毛小星說，阿雅的影片抄襲他2年前的內容，痛批身為出過唱片的明星，阿雅竟然做出這種抄襲的是，完全沒有道德。

毛小星（左）氣憤將阿雅的影片和他的放在一起對比。（翻攝自抖音）毛小星（左）氣憤將阿雅的影片和他的放在一起對比。（翻攝自抖音）

今（15）日毛小星氣憤在抖音po影片質問：「阿雅，我想問一下，為什麼妳的視頻（短影音）和我的視頻長得一模一樣？」影片中毛小星說自己2年前獨自飛往洛杉磯，找Steve Zim學習矯正體態的動作，想不到，卻疑似遭到阿雅抄襲，從台詞、剪輯、特寫鏡頭、拍攝場景都一模一樣，且阿雅並沒有註明出助或參考，毛小星怒道：「什麼都沒有，nothing」。

毛小星將自己的影片發給阿雅，然而，至目前為止仍未獲得隻字片語，更激怒毛小星：「她沒有回過我一個字，沒有任何回覆，她是如此的傲慢」。

阿雅後修改影片內容，但對毛小星的指控並沒有回應。（翻攝自IG）阿雅後修改影片內容，但對毛小星的指控並沒有回應。（翻攝自IG）

毛小星得知後，將自己的影片發給了阿雅，指出她的影片從封面到文案到素材，都與他的創作一模一樣，「然後到現在為止，她沒有回過我一個字，沒有任何的回復，她是如此的傲慢。」

阿雅的影片目前仍在抖音平台上播放，但內容已明顯可見經過修改，許多中國網友都在阿雅影片下留言：「支持原創，請回覆毛小星」、「快點為抄襲的事情說明清楚」、「請停止侵權行為」。

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