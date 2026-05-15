（直擊）MONSTA X玟赫現身華山！自爆被誤認YouTuber瞎扯：對我是

韓團「MONSTA X」玟赫今天現身華山文創園區，出席「2026韓國文化觀光大展」開幕式。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團「MONSTA X」玟赫今天（15日）現身華山文創園區，出席「2026韓國文化觀光大展」開幕式，他分享騎著自行車觀光，更自爆努力狂練下半身，騎到流汗也很帥。

玟赫為台灣粉絲推薦南韓好吃好玩景點。（記者王文麟攝）

玟赫繼團體演唱會之後，時隔1個月再度來台，他以中文自我介紹：「見到大家很高興，我是玟赫。」他今天才抵達台灣，笑說想要享受美食，每次來台必吃的就是牛肉麵。被問到會不會在牛肉麵店找到他，玟赫卻說：「我今天要吃火鍋！」

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玟赫每次來台必吃的就是牛肉麵，但他表示今天要吃火鍋。（記者王文麟攝）

玟赫騎著自行車以自己獨特的視角，為台灣粉絲推薦南韓好吃好玩的，包括首爾近郊、江原道春川等地，玟赫騎到一半還被誤認為是「YouTuber」，他也笑著回應對方：「沒錯！我是YouTuber喔！」

玟赫坦言自己並非很會騎自行車，不過這次為了拍攝影片，很努力練下半身。（記者王文麟攝）

他坦言，自己並非很會騎自行車，上次騎車可能是10年前，但這次為了拍攝影片，很努力練下半身，此話一出，台下粉絲立刻大喊「秀出來、秀出來」，玟赫也站起來作勢要「展示」一下，後來調皮地說：「在這裡啦，但你們看不到～」

玟赫想展示鍛鍊下半身的成果，奈何被褲子擋住看不到。（記者王文麟攝）

現場互動逗趣，玟赫超級寵粉，不但裝可愛說「玟汪汪」，小唱了MONSTA X的《Fire & Ice》，還在問答環節，於獎品扇子上親吻送給粉絲，真的是太犯規了，難怪現場尖叫聲不斷。

玟赫超級寵粉，在獎品扇子上親吻送給粉絲，真的是太犯規了。（記者王文麟攝）

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