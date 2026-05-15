《逐玉》武安侯爆紅全球 190公分太震撼 粉絲擠爆甘迺迪機場

張凌赫因《逐玉》爆紅，翻身成為時尚寵兒。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因演出熱播劇《逐玉》當中「武安侯」謝征一角迅速累積人氣成為一線男星的張凌赫，不僅成為流量密碼，就連國際時尚精品品牌也看上他的高人氣，將他捧為時尚寵兒。義大利精品品牌GUCCI積極邀請身為品牌大使的張凌赫前往美國欣賞「GUCCI 2027早春度假系列大秀」，人才到機場就擠滿粉絲前來接機。

張凌赫身為品牌大使拍了一系列形象照。（翻攝自IG）

預計於紐約時間5月16日出席GUCCI大秀的張凌赫，稍早已出現在紐約甘迺迪機場，身邊大批保鑣隨行。身高190公分的張凌赫還是鶴立雞群，許多粉絲一眼就認出來，張凌赫參加的這場秀，不但是品牌重要年度活動，更是新任創意總監Demna接掌GUCCI的首場度假秀。

請繼續往下閱讀...

張凌赫在甘迺迪機場引發粉絲包圍。（本報合成圖，翻攝自微博）

張凌赫已經搶先在社群釋出一組形象照，身穿品牌最新系列服裝的他，手上拿著GUCCI手提肩背包，以斯文且冷冽的形象，詮釋「Generation GUCCI古馳世代」造型。許多粉絲紛紛跟進搶購同款「張凌赫包」。貼文曝光不到1天，吸引超過69萬人按讚，張凌赫的IG追蹤人數也暴增至476萬。

張凌赫在形象片中拎包被暱稱為「張凌赫包」，大批粉絲瘋狂詢問。（翻攝自IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法